Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Arriva la benedizione di papà Francesco! (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più sereni che mai a Trento, dove i due ex gieffini si sono lasciati immortalare con un'immagine che ha fatto il giro del web (Grande Fratello Vip 2)

14 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella casa del Grande Fratello Vip

Protagonisti assoluti delle pagine di gossip delle ultime settimane, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano a vivere la loro storia d’amore in maniera serena anche a debita distanza dalle telecamere del Grande Fratello Vip 2. A dispetto dei primi pronostici, infatti, fra i due non vi è alcuna aria di crisi e oggi, contrariamente a quanto ipotizzato dai tanti detrattori nelle prime settimane, è arrivata anche la benedizione di colui che, più di tutti, si era mostrato contrario a questo legame, papà Francesco: “Mio padre ha parlato per la prima volta con Cecilia qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti lo ‘sceriffo’ l’ha invitata a sciare: parlavano dell’Argentina, scherzavano. Io li osservavo, ero felice” , ha ammesso l’ex gieffino, che con il successo delle presentazioni ufficiali, si prepara a entrare a pieno titolo nella discussa e amatissima famiglia Rodriguez.

I DUE FIDANZATINI INSIEME A TRENTO, FOTO

Attimi di passione e relax per Cecila Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno passato gli ultimi giorni in vacanza, approfittando della neve che di recente ha imbiancato la città dell’ex gieffino. Uno degli ultimi scatti pubblicato sui social dalla coppia, infatti, ritrae i due fidanzatini stretti in un abbraccio, mentre attorno a loro ogni cosa è imbiancata dalla neve. “Un po’ di relax tra le mie montagne.. Chechu controlla che le vigne siano tutte pronte per farsi vendemmiare dalle sue manine”, scrive con un pizzico di ironia l’ex ciclista trentino, che con il suo post sui social ha rivelato la presenza di Cecilia della sua terra d’origine. Riuscirà la bella argentina ad abituarsi ai ritmi frenetici della campagna e a non deludere papà Francsco Mosier? Se vi siete persi lo scatto pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri dall'ex gieffino, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul suo profilo ufficiale.

© Riproduzione Riservata.