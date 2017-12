Colorado/ Anticipazioni e ospiti 14 dicembre: Massimo Boldi ed Enzo Salvi sul palco

Colorado, anticipazioni e ospiti puntata 14 dicembre: Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Scintilla Fubelli conducono il settimo appuntamento con Massimo Boldi ed Enzo Salvi ospiti.

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Colorado

Oggi, giovedì 14 dicembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il settimo appuntamento con "Colorado". Al timone della trasmissione, per la sesta volta, c’è Paolo Ruffini affiancato dall’ex velina di Striscia la Notizia, Federica Nargi e Gianluca "Scintilla" Fubelli, protagonista storico dello show comico. Come ogni settimana, sul palco di Colorado, tutti i comici regaleranno al pubblico una serata di divertimento con i loro cavalli di battaglia. Tra gli altri, sul palco ci saranno il monologhista Dario Cassini, Antonio Ornano, con i suoi ricordi di gioventù, e Roberto Lipari, con le sue riflessioni sui social network. Non mancheranno, poi, i personaggi più amati dal pubblico che ama trascorrere una serata di svago in compagnia dei protagonisti più amati di Colorado. Inoltre, le Miss Colorado dovranno affrontare nuove prove. Anche questa sera non mancheranno gli ospiti: Paolo Ruffini, infatti, accoglierà Massimo Boldi ed Enzo Salvi.

MASSIMO BOLDI ED ENZO SALVI OSPITI SPECIALI

Da giovedì 14 dicembre, in tutte le sale cinematografiche italiane, sarà trasmesso «Natale da Chef», la nuova pellicola natalizia Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Loredana De Nardis, Biagio Izzo, Sylvia Panacione. A presentare il film sul palco di Colorado ci saranno Massimo Boldi ed Enzo Salvi che porteranno su Italia 1 la loro ironia. Nel film, Massimo Boldi interpreta Guido Saporito, uno chef molto particolare. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, l’attore ha descritto così il suo personaggio: “In realtà lui non è uno chef, è il marito di Beata (Barbara Foria, ndr), una cuoca molto ambiziosa che vorrebbe aumentare i “cappelli” della sua trattoria. Ma io sono convinto di fare meglio di lei, pasticcio le sue minestre e le faccio togliere tutti i “cappelli“. Da lì comincia la storia”. Cosa racconterà di nuovo sul palco di Colorado insieme al collega Salvi? Lo scopriremo questa sera.

