Cristiano Malgioglio/ Video, la verità sull’armadio: 'Ecco cosa hanno fatto Cecilia e Ignazio' (Mattino 5)

Cristiano Malgioglio ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci, la storia dell'armadio tra Cecilia e Ignazio e le rivelazioni: 'Ho fatto la pace con Belen Rodriguez!'.

Cristiano Malgioglio è stato l'ospite assoluto di Mattino Cinque. Intervistato da Federica Panicucci, l'istrionico paroliere ha avuto modo di raccontare ancora una volta la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, fatta di alcuni bassi ma anche tantissimi alti, a partire al Castigatore. In studio infatti, si è palesato l'uomo per fargli una sorpresa che la star siciliana pare avere gradito molto. Successivamente, si è parlato di molti argomenti e Cristiano ha avuto modo ancora una volta di complimentarsi per l'atteggiamento esemplare di Luca Onestini, tra i ragazzi sicuramente il più colto, curioso e ambizioso. L’intervista dell’autore di canzoni è proseguita anche ribadendo il suo pensiero nei confronti di Marco Predolin. Proprio l’ex conduttore baffuto, in questo periodo aveva espresso il suo punto di vista citando un vecchio episodio del 1984 che li aveva visti entrambi protagonisti. Malgioglio però, ha confessato di non pensare affatto che Predolin sia realmente omofobo. Di contro, si è molto rammaricato per i continui attacchi quando va ospite da Barbara d’Urso.

Cristiano spiega la storia dell’armadio

Tra i divertenti aneddoti, le clip mandate in onda e la trascinante ironia, Cristiano Malgioglio ha anche parlato della coppia dell'anno: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il paroliere ha confessato di avere scritto una canzone per i due che, all'interno della residenza più spiata d'Italia sembravano innamorati più che mai. Di seguito, la star indiscussa del Grande Fratello Vip, ha spiegato ancora una volta la famosa storia dell'armadio, raccontando il suo punto di vista alla conduttrice: “La situazione di Cecilia e Ignazio, io stavo preparando la pizza. Loro a un certo punto hanno detto andiamoci a nascondere. Io li cerco, non potevo immaginarmi dentro l’armadio. Se tu pensi, in 48 secondi cosa potevano fare. Era uno scherzo con me.” Il paroliere poi, ha anche voluto ribadire la sua opinione nei confronti dell’argentina e del resto dei Rodriguez. “Cecilia è una ragazza stupenda, meravigliosa. Pensa che grazie a Cecilia ho fatto anche pace con Belen. Lei ha fatto questo post in cui mi ha chiesto scusa. Sono pazzo anche di Jeremias”.

La richiesta: entrare al Grande Fratello Nip

Proprio Cristiano Malgioglio, durante la sua ospitata, come citavamo anche prima, ha dedicato parole di stima non solo per i Rodriguez e Moser ma anche – e soprattutto - per Luca Onestini: “Una persona molto bella, questo ragazzo pur avendo 24 anni, parlavamo di tutto. Lui assimilava tutto, stava zitto e ascoltava. Era l’unico che voleva sapere le cose del passato. Luca è stato per me una sorpresa bellissima". Dopo la divertente clip di Striscia la Notizia, anche il suo appello: entrare per una settimana nella versione “Nip” del Grande Fratello che partirà nel 2018. Cristiano in questo modo, vorrebbe recuperare la settimana che non ha passato nella residenza di Cinecittà e viverla invece con i concorrenti non famosi che a breve verranno conosciuti dalla maggior parte dell’Italia. Il GF accontenterà questa particolare richiesta? Staremo a vedere! In ultimo, il paroliere ha raccontato del suo melanoma invitando tutti a fare prevenzione e controllarsi costantemente. Dopo essere stato intervistato da Federica Panicucci, il simpatico Cristiano tornerà anche dalla Barbarella Nazionale? Lo scopriremo solo questo pomeriggio. Cliccate qui per vedere l’ospitata dell’ex gieffino vip.

