Daniele Bossari/ Il legame con suo padre: "Nel lavoro è ancora lui che mi segue" (Maurizio Costanzo Show)

Daniele Bossari, reduce dal successo del Grande Fratello Vip 2, questa sera sarà fra gli ospiti dell'appuntamento settimanale con il Maurizio Costanzo Show.

Ospite di Linus e Nicola Savino negli studi di radio Deejay, Daniele Bossari è stato il protagonista di una lunga intervista con la quale ha svelato al suo pubblico dettagli inediti sulla sulla sua vita privata e sul suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Linus, in particolare, ha sottolineato come fra Bossari e suo padre sia sempre esistito un rapporto molto speciale, fatto di collaborazione soprattutto per quanto riguarda le questioni di lavoro: "Dovete sapere che quando Daniele ha lavorato con noi un paio d’anni a cavallo fra gli anni ’90 e 2000, quando era il momento di negoziare la stagione, di scrivere un contratto, di parlare di cose serie, arrivava il papà. È una cosa molto romantica", parole che hanno trovato conferma nei racconti di Bossari, che ancora oggi, quando si tratta di faccende legate alla sua professione, ama portare sempre con sé suo padre: "È ancora lui che mi segue io non sono assolutamente in grado!".

STASERA NEL PARTERRE DEL PROGRAMMA DI MAURIZIO COSTANZO

Reduce dallo straordinario successo del Grande Fratello Vip 2017, Daniele Bossari questa sera sarà fra gli ospiti che popoleranno il parterre del Maurizio Costanzo Show, il popolare programma di Canale 5 in onda oggi in seconda serata. L’ex concorrente del reality più spiato della tv avrà quindi la possibilità di ripercorrere il suo lungo viaggio nella casa di Cinecittà, tirando le somme di una vittoria già annunciata e che ha restituito nuova linfa alla sua carriera. Si parlerà inoltre dei suoi momenti più difficili, dell’abuso di alcol, del rapporto altalenante con il mondo dello spettacolo e di come l’amore per la sua famiglia sia riuscito a tirarlo fuori dal baratro. E non mancherà la pagina dedicata a Filippa Lagerback, con la quale Daniele Bossari, dopo la proposta di matrimonio in diretta tv, si appresta a convolare a giuste nozze dopo quasi sedici anni di convivenza.

LA CARRIERA, I SUCCESSI E LA VITA PRIVATA

Volto noto negli anni ’90 per i suoi programmi dedicati soprattutto ai più giovani, Daniele Bossari, negli ultimi periodi, si è eclissato fino a ottenere nel mondo della tv un ruolo sempre più marginale. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip, però ,ha segnato il suo ritorno sulle scene, evidenziando pregi e virtù di un conduttore mai del tutto dimenticato dal suo pubblico. Legato sentimentalmente a Filippa Lagerback dal 2001 e con la quale nel 2003 ha avuto una figlia, Daniele Bossari è stato il protagonista di numerosi programmi tv rimasti nel cuore del pubblico televisivo. Dopo gli esordi su Mtv, infatti, è approdato su Italia 1, dove ha ottenuto un grande successo con il programma Fuego nel 1999 e Disco 2000 nell’anno successivo. Fra i suoi programmi più noti anche Popstar, talent show che ha portato alla formazione del gruppo musicale Lollipop, il Festivalbar, Saranno Famosi e il reality La Fattoria, dove ha partecipato in veste di inviato. Negli ultimi anni, ricordiamo invece le sue partecipazioni a Verissimo, la conduzione di Mistero e gli eventi di RadioItaliaLive.

