ED SHEERAN/ L’ospite di stasera criticato duramente per il video per il Comic Relief ( X Factor 2017)

Ed Sheeran sarà ospite questa sera alla finale di X Factor 2017, dove si contenderanno la vittoria i Maneskin, Lorenzo Licitra, Enrico Nigiotti e Samuel Storm.

Ed Sheeran alla finale di X factor questa sera

IL CONCERTO PER IL GIUBILEO DELLA REGINA ELISABETTA

Quello di Ed Sheeran non è solo il nome più amato fra i fan di tutto il mondo e i continua ascesa in termini di popolarità, ma anche il più richiesto dagli stessi artisti. Dagli One Direction ad Andrea Bocelli, che ha deciso di interpretare una versione sinfonica della sua Perfect, fino alla Regina Elisabetta, che lo ha richiesto a Buckingham Palace in occasione del Giubileo di Diamante avvenuto nel 2012. Questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, Ed Sheeran salirà sul palco di X Factor 11 in occasione della finale del talent di Sky Uno. Un super ospite che rientra fra le popstar in vetta alle classifiche, come dimostrano gli ascolti registrati questanno su Spotify. L'uomo dei record, in grado di spaziare fra vari generi grazie ai suoi testi. Lo dimostra l'album Revival di Eminem, che uscirà domani negli store digitali e fisici e che ha unito i due artisti grazie al brano River. La canzone è stata infatti scritta da Sheeran alla fattoria di Russel Crowe in Australia, come ha rivelato durante una sua intervista a Billboard.

ED SHEERAN CRITICATO ASPRAMENTE PER IL COMIC RELIEF

Ed Sheeran è di certo fra i cantautori più amati degli ultimi anni non solo per la popolarità conquistata in Gran Bretagna, ma in tutto il mondo. Eppure il giovane artista ha registrato di recente anche delle critiche piuttosto accese per via di un video girato per una campagna benefica promossa da Comic Relief. Il filmato ha permesso all'organizzazione di diffondersi in tutto il mondo grazie alle 6 milioni di views, con una raccolta destinata a diverse cause solidali per un totale che supera i 100 milioni di euro, ma che a tutti gli effetti agli occhi di molti è stato visto come "pieno di stereotipi" e addirittura "offensivo". Secondo il giurato del Rusty Radiator Award, il fotografo della BBC Edward Echwalu, Ed Sheeran si sarebbe reso complice della visione del classico "salvatore bianco", ovvero di colui che di fronte alla povertà dell'Africa compie grandi gesti senza capire fino in fondo "la situazione a livello più ampio". Un'accusa di superficialità, insomma, che ha portato Sheeran a conquistare un premio in negativo.

I SUCCESSI DEL GIOVANE CANTANTE INGLESE

Nato nel febbraio del '91 ad Halifax, Edward Sheeran ha iniziato a scrivere i suoi primi testi mentre frequentava la Scuola Thomas Mills High presso Framlingham. Forte di influenze pop, soul e folk, oltre che della musica tradizionale irlandese, per via delle origini dei nonni, il giovane cantautore registra il suo primo EP dal titolo The Orange Room nel 2005, seguiti da due album registrati in studio. Il primo con il titolo di Ed Sheeran ed il secondo Want Shome?, che segneranno un'assenza di due anni prima del successivo lavoro. Pubblica infatti l'EP You Need Me nel 2009, per poi iniziare un tour di concerti al fianco del cantante britannico Just Jack, fino a decidere di lasciare l'etichetta che lo ha lanciato l'anno successivo. Volato a Los Angeles, è fatidico il suo incontro con Jamie Foxx, che gli permette di diventare uno dei più quotati su YouTube e conquistando diverse critiche positive grazie agli EP Ed Sheeran: Live at the Bedford ed il successivo Songs I Wrote with Amy. Quest'ultima raccoglie diverse canzoni romantiche scritte nel Galles a quattro mani con la cantautrice Amy Wadge. Raggiunge infine la prima posizione sulla classifica di iTunes nel 2001 grazie all'EP No. 5 Collaboration Projects, l'ultimo lavoro da indipendente e che precederà la sua collaborazione con l'Atlantic Records.

© Riproduzione Riservata.