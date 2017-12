ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO/ Tornano in tv dopo la minaccia di Asia Argento (Maurizio Costanzo Show)

Enrico Brignano e Flora Canto al Maurizio Costanzo Show, la coppia torna in televisione dopo la nascita della loro piccola primogenita. Si parlerà anche della polemica con Asia Argento.

Enrico Brignano e Flora Canto al Maurizio Costanzo Show

Enrico Brignano e la compagna Flora Canto sono ormai fra gli ospiti più richiesti da tanti salotti televisivi. In seguito alla nascita della loro primogenita, la coppia è apparsa spesso sul piccolo schermo, dopo una forte assenza mediatica da parte del comico romano. Questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, Enrico Brignano e Flora Canto saranno presenti nel salotto del Maurizio Costanzo Show, in occasione dell'ultima puntata della stagione. Il comico romano di recente ha dato inoltre modo alla stampa di parlare di sé per via di un'altra questione, che non ha nulla a che vedere con il neo ruolo di papà. Non è passata inosservata infatti la minaccia velata fatta da Asia Argento a Brignano, per via di alcune sue dichiarazioni sui quattro film girati dalla figlia del re dell'horror con il regista e produttore Harvey Weinstein, prima di denunciarlo per le molestie subite. Il tutto è partito da un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, a cui Brignano aveva lasciato intendere di considerare gli abusi subiti dall'attrice come delle semplici proposte audaci, raccomandandosi di non associare avances scomode al termine violenza. Una presa di posizione a cui la Argento ha risposto in romanesco su Twitter, con un colorito "t'acciacco".

IL GRAN RITORNO PER TELETHON 2017

Enrico Brignano e Flora Canto si preparano per un grande ritorno in tv in coppia, grazie all'iniziativa benefica di Telethon 2017 che li vedrà insieme alla conduzione della staffetta televisiva di Rai 1, in onda il prossimo 22 dicembre. A 51 anni e con una famiglia appena allargata, il comico romano e la compagna sono diventati ormai degli esperti di social e non solo. Sui loro profili è infatti possibile vederli impegnati nel nuovo ruolo di genitori, mentre si danno da fare per accudire la loro piccola Martina. Tutto farebbe pensare che presto Brignano e la compagna possano passare allo step successivo, ovvero le nozze: un passo importante per i due artisti, che in realtà sembrano avere idee opposte a riguardo. In una recente intervista al settimanale Oggi, Brignano ha infatti sottolineato di essere fin troppo concentrato sulla crescita della bambina per poter pensare ad un impegno di questa portata. Niente di escluso, ovviamente, ma fra biberon, spigoli da evitare, scale e tanto altro, l'artista sembra proprio aver preso con estrema serietà il suo ruolo di genitore e di non avere niente altro per la testa.

LA VITA E LA CARRIERA

Anche se sono una delle coppie televisive più amate degli ultimi tempi, Enrico Brignano e Flora Canto devono in realtà il loro primo incontro al teatro. Comico romano affermato lui e ex tronista di Uomini e Donne lei, entrambi hanno avuto delle relazioni importanti alle spalle. Brignano è stato infatti sposato per cinque anni con la ballerica Bianca Pazzaglia, mentre la Canto è una delle tradite dai concorrenti del Grande Fratello. Si parla infatti dell'anno in cui l'ex fidanzato Filippo Bisciglia è entrato nella Casa del reality, cedendo al fascino di Simona Salvemini. Un evento che la Canto ha accolto con forte determinazione, tanto da scegliere di partecipare al programma di Maria De Filippi per trovare l'amore della sua vita. Francesco Pozzessere all'epoca ha saputo conquistarla, ma poco prima delle nozze i due si sono lasciati. Non è trascorso troppo tempo prima che la futura compagna di Brignano incontrasse l'uomo della sua vita, complice uno spettacolo teatrale del comico che, a quanto pare, le è stato proprio fatale.

