ENRICO NIGIOTTI/ Over, il finalista di Mara Maionchi si esibirà con "Mi fido di te" (X Factor 2017)

Enrico Nigiotti, concorrente degli Over di Mara Maionchi, è arrivato alla finale di X Factor 2017 di stasera. Dopo un percorso difficile ha saputo convincere anche Manuel Agnelli

Enrico Nigiotti, finale X Factor 2017

CON MI FIDO DI TE HA FATTO CAMBIARE IDEA A MANUEL AGNELLI

Siamo arrivati alla finale di X Factor 2017 e Enrico Nigiotti dovrà dare il meglio di sé per portare alla vittoria la sua categoria. Gli Over saliranno sul palco del talent di Sky Uno con ben due elementi, che sotto la guida di Mara Maionchi dovranno sfidarsi anche fra di loro. Sono tre le assegnazioni che la giudice e coach prevede per questo ultimo step del programma e che Enrico dovrà eseguire alla perfezione per poter dimostrare di essere il campione di quest'edizione. Tre brani scelti in base alle performance precedenti e che caratterizzano al meglio il percorso da cantautore affrontato dal concorrente. Vedremo infatti Nigiotti esibirsi con Make you feel my love di Bob Dylan, Vento d'estate realizzato da Niccolò Fabi e Max Gazzè e infine Mi fido di te di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quest'ultima canzone gli ha permesso tra l'altro di stravolgere ancora una volta l'opinione del giudice che lo ha attaccato nella fase iniziale del suo percorso, Manuel Agnelli.

ENRICO NIGIOTTI POTREBBE METTERE IN DIFFICOLTÀ I MANESKIN?

Nell'ultimo Live Show di X Factor 2017, abbiamo visto Enrico Nigiotti interpretare Redemption song di Bob Marley. Una scelta particolare per Mara Maionchi, che nel corso delle diverse puntate ha cercato di scrollare di dosso al suo beniamino la nomea di "classico rivisitato" che gli era stata affibbiata in precedenza da Manuel Agnelli. La performance di Nigiotti ha portato fino alle lacrime la giudice fumantina, oltre ad un forte consenso da parte del pubblico. Persino Agnelli ha dovuto ammettere che il miglioramento del concorrente è evidente e che potrebbe essere addirittura in grado di contrastare quanto previsto dai bookmakers sulla vittoria indiscussa dei suoi Maneskin. Critiche invece da parte di Fedez, che ha notato qualche incertezza nell'inglese di Enrico, mentre lodi ancora una volta sono state espresse da Levante, che non ha mai nascosto di essere una sua vera e propria fan.

ENRICO NIGIOTTI HA SAPUTO DOMINARE IL CARATTERE PER ARRIVARE IN FINALE

Lo abbiamo visto al centro della scena di X Factor 2017 sia in positivo che in negativo. Enrico Nigiotti aveva diversi nei da dover cancellare prima di poter mostrare le proprie abilità. La diffidenza mostrata da Mara Maionchi per via del precedente abbandono di Amici e in seguito tradotta con un atto di fiducia si è rivelata alla fine una mossa vincente. Anche perché Nigiotti ha deciso di impegnarsi il doppio proprio per dimostrare alla sua mentore, con cui ha instaurato un grande legame, di essere cambiato rispetto ad alcuni anni prima e questa volta di voler andare fino in fondo. Non è stato semplice per Enrico, dato che ha dovuto confrontarsi con Manuel Agnelli e in più di un'occasione ha dovuto mettere un freno a quel carattere ribelle che lo ha sempre caratterizzato. Dal punto di vista musicale, Nigiotti ha dimostrato fin dal suo ingresso di avere tutte le carte per conquistare il titolo di vincitore del talent show e di essere davvero un cantautore degno di nota. Lo ha dimostrato con il suo inedito L'amore è, presente nel suo primo EP come apripista della tracklist, in cui si annovera anche uno dei brani che interpreterà questa sera.

© Riproduzione Riservata.