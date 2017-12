FRANCESCO MONTE/ L'ex tronista ha perso 12 chili e a marzo sarà nella fiction “Furore 2”

Francesco Monte, ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, rivela di aver perso peso grazie a Gianluca Mech e parla dei prossimi progetti professionali.

14 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Francesco Monte

Francesco Monte è stato sotto i riflettori nelle ultime settimane dopo al fine - in diretta - della sua relazione con Cecilia Rodriguez. Durante il Grande Fratello Vip 2 la sorella di Belen ha deciso di lasciare, dopo quattro anni, l’ex tronista di Uomini e Donne e iniziare una storia d’amore con Ignazio Moser, conosciuto dentro la casa. Ora Francesco Monte non vuole più parlare di questa storia ma è deciso a guardare avanti. Intervistato dal settimanale Oggi, Monte racconta di essersi messo a dieta e di aver perso 12 chili: “Ero fuori forma un po' perché facevo orari folli, un po' perché sono una buona forchetta. Mi sono fatto seguire da Gianluca Mech”. Il veneto Mech è l’inventore del metodo Tisanoreica, che lo scorso anno ha partecipato all’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua partecipazione alla nuova edizione dell’Isola, Monte ha spento un po’ gli entusiasmi: “Tutti danno per scontato che ci andrò ma in realtà non ho ricevuto nessuna conferma, Ma ci andrei di corsa, è un'esperienza che mi piacerebbe vivere”, ha confessato a Oggi.

IN TV NELLA FICTION “FURORE 2”

I suoi fan però potranno presto vederlo in televisione nella nuova veste di attore: “A marzo mi vedrete in Furore 2, la fiction di Canale 5. Interpreterò il migliore amico di uno dei protagonisti, Massimiliano Morra”, ha rivelato Monte. L’ex tronista ha raccontato di aver frequentato un'accademia di teatro a Roma e che il suo modello è l’attore Claudio Santamaria. I fan del bel pugliese ricorderanno la sua performance in Don Matteo 9, nell’episodio “Scommessa” perdente al fianco di Terence Hill, Nino Frassica e Veronika Logan. All'epoca tra i suoi fan piùentusiasti spicca c'era Cecilia Rodriguez, che su Instagram aveva postato un fotogramma della fiction con Francesco aggiungedovi una serie di hashtag: "#donmatteo #toyboymio #mio #mio #mio #cualquiersimilitudconlarealidadespuracoincidencia #francescomonte#". Qualche anno fa Monte ha preso parte anche al cortometraggio dello scrittore e regista Federico Moccia dal titolo"Nell'anima".

I RAPPORTI CON TERESANNA PUGLIESE

Nel corso dell’intervista a Oggi Monte non ha mai citato Cecilia Rodriguez, mentre ha parlato della sua ex Teresina Pugliese conosciuto nel programma di Maria De Filippi: “Non l'ho più vista e sentita da quando ci siamo lasciati. Impossibile un ritorno di fiamma, lei ha la sua famiglia, per me non esistono i ritorni di fiamma, non funzionano. Quando una storia si chiude è finita per sempre”. Ricordiamo che nelle scorse settimane la ex tronista e corteggiatrice è stata ospite di Barbara D'Urso per parlare della fine della sua storia di Francesco Monte. Inoltre Teresanna aveva risposto a tono a Cecilia Rodriguez, che più volte nella casa l'aveva chiamata in causa. Mentre Francesco Monte ora è single, Teresanna Pugliese è felicemente impegnata con Giovanni Gentile da cui ha avuto un figlio, Francesco.

