GIANLUIGI NUZZI/ Il giornalista torna per il suo nuovo libro ''Peccato Originale'' (Maurizio Costanzo Show)

Gianluigi Nuzzi sarà ospite al Maurizio Costanzo Show dove presenterà il suo nuovo libro ''Peccato Originale''. Il noto conduttore di Quarto Grado racconterà i suoi prossimi progetti.

Gianluigi Nuzzi al Maurizio Costanzo Show

Dopo ben tre bestseller con cui ha scandagliato misteri e segreti del Vaticano, Gianluigi Nuzzi è ritornato di recente in libreria grazie ad un nuovo libro, dal titolo Peccao Originale. Il giornalista e conduttore della trasmissione di cronaca Quarto Grado ha fatto perno su documenti inediti e riservati, tratti dall'archivio Ior, a cui ha unito le parole di testimoni per seguire le tracce che collegano il Vaticano a numerosi scandali. Tre i fili rossi seguiti da Nuzzi nel suo libro, sangue, soldi e sesso, che intrecciati fra loro formano un unico solco che parte dalla nomina a Pontefice di Paolo VI fino ai giorni nostri. Questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, Gianluigi Nuzzi sarà invece ospite su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show al fianco di altri ospiti e specialisti. Gli ultimi mesi sono stati di certo intensi e ricchi di impegni per il giornalista, che oltre a quel blocco di potere che rischia di minare la rivoluzione voluta da Francesco Bergoglio, è ritornatoa parlare anche di mafia. In occasione della morte di Totò Riina, avvenuta il 18 novembre scorso, Nuzzi aveva infatti sottolintato a Tv Talk come il piccolo schermo si occupi in realtà molto poco della mafia, un'assenza di informazione che il giornalista ha notato venire meno "quando toccano qualche politico".

GIANLUIGI NUZZI E LO SCANDALO DEL VATICANO

Al centro delle ultime inchieste di Gianluigi Nuzzi trova largo spazio lo scandalo che ha colpito di recente il Vaticano, per via di presunti abusi avvenuti all'interno del Preseminario San Pio X. Una struttura dedicata alla formazione dei chierichetti e che secondo alcuni testimoni nasconderebbe dietro una facciata religiosa oscuri segreti e torbide vicende. E' stato infatti Nuzzi ad intervistare per primo Kamil, il giovane ex chierichetto testimone delle presunte violenze subite da un suo compagno di stanza di diversi anni fa, quando all'epoca entrambi frequentavano il Preseminario. La denuncia dell'ex seminarista è inoltre presente nell'ultimo libro del giornalista, Peccato Originale, che sembra aver dato modo ad altre possibili vittime di far sentire la propria voce, nelle settimane successive alla pubblicazione del testo. Vittime dello stesso presunto orco, ma anche altri casi eclatanti della cronaca italiana, come la scomparsa di Emanuela Orlandi. nel suo libro, sottolinea TgCom 24, Nuzzi ha infatti raccontato come dietro questa triste vicenda potrebbe esserci un gruppo di potere intenzionato ad ostacolare la riforma voluta da Bergoglio.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato nel marzo del '69 a Milano, Gianluigi Nuzzi inizia a maturare la passione per la scrittura ad appena 14 anni, quando inizia a scrivere per Topolino, la rivista periodica a fumetti firmata Disney. Diventa giornalista a 28 anni ed inizia a collaborare con quotidiani nazionali come Il Corriere della Sera e Il Giornale, con cui collaborerà per diversi anni ed a cui affiancherà il lavoro per la rivista Panorama e quello come inviato per il quotidiano Libero. Inizia a seguire le inchieste giudiziarie più rilevanti del nostro Paese due anni prima di concludere la scuola di giornalismo e che gli danno modo, nel 2009, di pubblicare il suo primo libro Vaticano SpA ed il successivo Metastasi, che scrive in collaborazione con Claudio Antonelli. L'anno successivo diventa autore del programma condotto da Gad Lerner, L'Infedele, per poi approdare su La7 grazie a Gli Intoccabili ed in seguito a Quart0 Grado. Conduzione che gli viene data da Mediaset l'anno successivo allo scandalo dei Vatileaks e della pubblicazione del nuovo libro-inchiesta di Nuzzi, Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI.

