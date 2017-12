GIULIA DE LELLIS / Dai Rodriguez a Gabriele Parpiglia: tutti pazzi per l'ex gieffina (Maurizio Costanzo Show)

Appuntamento a questa sera con Giulia De Lellis, che assieme ad altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2 sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show.

14 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Raffaello Tonon, Luca Onestini e Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show

Tutti pazzi per Giulia De Lellis? Sembrerebbe proprio di sì. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017, infatti, di recente ha ricevuto, sui social e non solo, numerose attestazioni di affetto da parte dei suoi colleghi vip. Nelle ultime ore, in particolare, a manifestare ampio gradimento nei confronti di Giulia De Lellis è stato Gabriele Parpiglia, che pubblicando una foto nel backstage del Maurizio Costanzo Show, ha commentatola presenza dell'ex corteggiatrice con le seguenti parole: "Ragazza che mette allegria" (a questo link è possibile visualizzare lo scatto). Il primo a manifestare una certa nostalgia per l'ex inquilina di Cinecittà, è stato però Jeremias Rodriguez, che qualche giorno fa, dopo aver messo da parte i recenti contrasti, ha pubblicato una dedica indirizzata alla sua ex compagna di avventura: "Sei ENORME piccolina... Mi manchi da morire". Dopo di lui, anche Belen ha ceduto al fascino dell'ex corteggiatrice, manifestando tutta la sua stima con un messaggio sui social: "Volevo mandarti un bacio e dirti che mi piaci tanto. Hai due p**** così! Complimenti".

"UN INGRESSO GENIALE", PAROLA DI GABRIELE PARPIGLIA!

Gabriele Parpiglia, nel corso delle registrazioni della puntata del Maurizio Costanzo Show 2017 in onda questa sera, ha accolto nel backstage alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2. Fra questi, oltre a Luca Onestini e a Raffaello Tonon, anche Giulia De Lellis, che ha fatto capolino sul profilo Instagram del giornalista di "Chi" con un selfie pubblicato nelle ultime ore. Gabriele Parpiglia, postando il suo augurio all'ex gieffina, ha inoltre anticipato qualcosa sulla sua presenza nel talk show di Canale 5, annunciando che Giulia De Lellis, fra poche ore, sarà la protagonista di un'entrata in grado di conquistare tutti: "#selfie con #giuliadelellis anche lei sarà ospite domani sera al #mauriziocostanzoshow ps: geniale il suo ingresso dietro le quinte Ho adorato. Vai Giulia... divertiti". Cosa combinerà l'ex corteggiatrice nel salotto di Maurizio Costanzo? A questo link è possibile visualizzare l'immagine postata da Gabriele Parpiglia

STASERA NEL PARTERRE

Nel bene e nel male, Giulia De Lellis è una delle concorrenti più in vista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2017. Questa sera l'ex inquilina avrà la possibilità di parlare di sé e del suo percorso nella casa di Cinecittà nel salotto del Maurizio Costanzo Show, dove potrà confrontarsi con gli altri protagonisti del parterre e chiarire alcuni concetti espressi nel corso della sua avventura nel reality. Diverse volte, infatti, a causa di alcune esternazioni ritenute lacunose, è stata accusata di omofobia, scatenando l'opinione pubblica e infervorando i suoi numerosissimi detrattori. Nonostante tutto, il pubblico del reality ha scelto di premiarla sostenendo, settimana dopo settimana, la sua scalata alla vittoria, un avanzamento reso assai più agile dal supporto dell'esercito delle cosiddette "bimbe di Giulia". La De Lellis, infatti, è amatissima sui social network, dove, sin dai tempi della sua avventura nel parterre di Uomini e Donne, gode di una moltitudine di fan pronti a sostenerla in ogni sua avventura.

© Riproduzione Riservata.