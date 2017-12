Gianluca Mech/ New York lo celebra: “Ha speso 200 mila dollari per far rivivere La febbre del sabato sera”

Gianluca Mech, New York lo celebra: “Ha speso 200 mila dollari per far rivivere La febbre del sabato sera”. Le ultime notizie sull'inventore della Dieta Tisanoreica

14 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Gianluca Mech (Foto: da Spy)

Il benessere è una delle priorità di Gianluca Mech, l'inventore della Dieta Tisanoreica, ma anche “La febbre del sabato sera” è una sua grande passione. Dopo aver visto una trentina di volte il film ha deciso di ricreare quell'atmosfera a New York. In occasione dei 40 anni dall'uscita del film, ha infatti fatto rivivere per una sera la 2001 Odyssey Disco, il locale dove si è svolto il film e che oggi è un ristorante cinese. «Ho voluto far rivivere le stesse emozioni agli appassionati come me; per di più, visto il periodo, quale modo migliore per festeggiare con gioia il Natale e l'avvicinarsi del nuovo anno, se non invitando tutti a guardare alla vita con un sorriso e un po' di leggerezza?», ha dichiarato Gianluca Mech nell'intervista rilasciata a Spy. L'iniziativa è stata celebrata dal New York Post, che lo ha definito un «eccentrico milionario italiano» e ha parlato del suo investimento: «Ha speso 200 mila dollari per far rivivere le atmosfere originali de "La febbre del sabato sera"».

GIANLUCA MECH, DALLA FEBRE DEL SABATO SERA A FRANCESCO MONTE

Festa a New York per il 40esimo compleanno del film “La febbre del sabato sera”. Ad organizzarla Gianluca Mech, che non ha badato a spese. «Gli americani sono fissati con i soldi, io ho scelto un'emozione per fare festa, loro hanno voluto quantificare, ma sono soldi miei personali», il commento dell'inventore della Dieta Tisanoreica. A proposito della sua attività principale, ha confermato di aver preso in cura Francesco Monte dopo l'addio di Cecilia Rodriguez. «Sta facendo una cura che aiuta a combattere lo stress e Francesco è stressato per il lavoro che fa e per la situazione sentimentale». Lo stesso Gianluca Mech ha detto la sua sulla fine della relazione tra il suo "paziente" e la sorella di Belen: «Forse Cecilia è stata semplicemente vittima dell'Amore, un po' come forse lo fu Elena di Troia indotta da Afrodite a innamorarsi di Paride. Ma facciamo tesoro delle esperienze degli altri per non sbagliare».

