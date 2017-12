IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON/ Su Iris il film con Brad Pitt (oggi, 14 dicembre 2017)

Il curioso caso di Benjamin Button, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Brad Pitt e Cate Blanchett, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.

14 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

BRAD PITT NEL CAST

Il film Il curioso caso di Benjamin Button va in onda su Iris oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 23.35. Una pellicola del 2008 che è stata diretta da David Fincher e si basa sull'omonimo racconto scritto nel 1922 dall'americano Francis Scott Fitzgerald. Protagonista del film è la storia immaginaria di Benjamin Button, un bambino nato con tutti i segni e le complicazioni della vecchiaia che vive una vita "al contrario" fino a tornare bambino nei suoi ultimi anni. Nelle vesti di attore e protagonista principale della storia troviamo l'attore Brad Pitt, mentre nel ruolo di comprimaria l'attrice australiana Cate Blanchett (Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2005 e alla miglior attrice nel 2014). Si tratta anche della terza importante collaborazione fra il regista David Fincher e l'attore Brad Pitt, già protagonisti nel 1995 con il thriller Seven, e nel 1999 con il film ormai cult Fight Club. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON, LA TRAMA DEL FILM

Daisy, una donna anziana sul punto di morte in un letto d'ospedale, narra alla figlia Caroline di come nel 1918, per preciso volere di un orologiaio cieco, era stato costruito nella stazione ferroviaria un orologio con le lancette ordinate in senso antiorario, a simboleggiare il ritorno agli equilibri precedenti alla Prima Guerra Mondiale. L'uomo, infatti, proprio durante i conflitti aveva perso il figlio in tenera età, e aveva voluto così ricordarlo dando un messaggio alla comunità. Nonostante lo sguardo provato e confuso di sua figlia, l'anziana prosegue poi il suo racconto indicando a Caroline di leggerle il diario di Benjamin Button, da essa custodito. La voce di Caroline ci riporta dunque a quel 1918, ma stavolta la location è precisa, siamo a New Orleans, quando una donna dà alla luce un bambino che presenta tutti i sintomi e l'aspetto di un uomo anziano ormai vicino alla morte. Thomas Button, l'affarista padre del bambino e compagno di Caroline, una volta fatta la tragica scoperata sceglie la via più drastica, lanciare il neonato in un fiume e togliere ad entrambi un peso inutile, L'uomo non sa, naturalmente, che quel "bambino anziano" non è nato con nessuna patologia grave di invecchiamento precoce, ma è un essere umano a tutti gi effetti destinato a vivere la propria vita con un percorso al contrario. E infatti, Benjamin, dopo essere stato amorevolmente accolto dalle mani di Tizzy Weathers e dalla sua governante Queenie, viene portato in un centro di riposo, dove vive con gli occhi e la spontaneità di un bambino l'amicizia ed il tempo in comune con gli altri anziani del posto, caratterizzati chi più chi meno da aspetti del carattere particolarmente vicini alla coscienza di un bambino. Ma gli strani sintomi di Benjamin Button vengono tenuti allo scuro a tutti nella casa e rimangono noti solo alla stessa Queenie, che vede con gioia il progredire delle condizioni di salute di Benjamin Button al compimento del suo settimo anno di vita. La donna, infatti, è convinta dell'effetto positivo delle preghiere sulla salute dell'uomo-bambino, e ne vede i miglioramenti sensibili anno dopo anno. Dopo non pochi episodi grotteschi e lo stupore delle persone che lo circondano, Benjamin Button si avvicina all'adolescenza come un uomo di poco più di 70 anni, e nonostante gli acciacchi dell'età non si lascia intimorire dalla voglia di fare nuove esperienza e conoscere meglio le dinamiche del mondo che lo circonda...

