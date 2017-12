IL SEGRETO / Cristobal sta impazzendo: sente davvero il pianto di un bambino? (Anticipazioni 14 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 14 dicembre: Cristobal continua a sentire delle misteriose voci e il pianto di un bambino alla Miel Amarga. Cosa gli sta accadendo?

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Cosa sta davvero accadendo a Cristobal Garrigues nelle ultime puntate de Il Segreto? Il crudele individuo, che in passato aveva evidenziato una invidiabile sicurezza in se stesso, sembrerà essere scosso dai tanti misteri esistenti alla Miel Amarga: dalle fiamme della Bibbia che gli era stata regalata, alle ombre prive di spiegazioni fino ad arrivare al pianto di un bambino che continuerà a sentire tra le mura della tenuta un tempo appartenuta ai Santacruz. Tutto sembrerà realistico, anche se Carmelo preciserà di non avere visto o udito nulla di tutto ciò, mettendo seriamente in discussione la sanità mentale del suo coinquilino. Cristobal sta dunque impazzendo o sotto c'è dell'altro? Le voci di queste misteriose visioni cominceranno a diffondersi anche a Puente Viejo a causa dei soliti pettegolezzi di Dolores. Garrigues sarà dunque costretto ad intervenire, obbligando la Miranar a fare un passo indietro sulle sue dichiarazioni. Ma ormai l'immagine dura e autoritaria dell'Intendente sembrerà messa in discussione...

Il Segreto: Hernando cede alle avances di Lucia

La puntata de Il Segreto di questo pomeriggio non sarà caratterizzata soltanto dai problemi di Cristobal Garrigues. Con Camila e Beatriz fuori dai giochi a causa del loro viaggio a Madrid, Lucia avrà campo libero a Los Manantiales per portare a termine la sua vendetta contro l'amica cubana. Evidenziando una miracolosa guarigione (il suo stato di salute l'aveva infatti obbligata a non partire), la pericolosa donna andrà alla carica con Hernando, dando vita ad una corte spietata nei suoi confronti. Mettendo in discussione le parole e le azioni di Camila (ancora una volta verrà insinuato un innamoramento verso Nestor), Lucia sembrerà molto vicina a raggiungere il suo obiettivo: Dos Casas sarà infatti in preda alla confusione e colpito da queste attenzioni che non provava da tempo. Da qui al tradimento in grande stile il passo sarà breve?

© Riproduzione Riservata.