INVASION/ Su Iris il film con Nicole Kidman e Daniel Craig (oggi, 14 dicembre 2017)

Invasion, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam e Jackson Bond, alla regia Oliver Hirchbiegel.

Il film Invasion va in onda su Iris oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica ispirata all'omonima opera romanzata e ideata da Jack Finney e che è stata diretta da Oliver Hirchbiegel, noto regista tedesco che ha curato la regia di film come L'ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven, La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler e The Experiment - Cercasi cavie umane. Nel cast di Invasion sono presenti nomi eccellenti del cinema statunitense, come Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright e Veronica Cartwright. Jeremy Northam, che interpreta il personaggio di Tucker, è un attore britannico noto per le sue apparizioni in pellicole cinematografiche come Bobby Jones - Genio del golf, Caccia all'uomo e L'uomo che vide l'infinito. Dal 2016 è entrato a far parte del cast della serie tv The Crown. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INVASION, LA TRAMA DEL FILM

Uno Shuttle della NASA finisce per schiantarsi rovinosamente sulla Terra non causando, per fortuna, alcun danno a cose o persone. A diverse settimane di distanza dall'incidente però, un virus di natura extraterrestre inizia a mietere sempre più vittime. Ad indagare sullo strano fenomeno è la dottoressa Carol Bennel, che comprende come l'agente patogeno alieno aggredisca l'essere umano nelle ore di riposo notturno. Le persone infette appaiono esteticamente umane ma in realtà prive di qualsiasi tratto emotivo o caratteriale tipico dell'essere umano. Oltre a dover indagare sulle reali cause dell'epidemia, Carol cerca di rintracciare suo figlio Oliver, che si trova in compagnia di Tucker, ex marito di Carol infettato dal virus. Per fortuna il piccolo è completamente protetto dal virus extraterrestre per via di una particolare patologia da cui è affetto. Per qualche strano motivo tutti i soggetti che hanno contratto il virus tentano di uccidere Oliver, l'unico a non potere essere infettato. A questa lunga lista si aggiunge anche Ben, che nel frattempo rimane vittima del virus. Per Oliver e Carol si profila una lunga corsa contro il tempo che verrà interrotta dal dottor Galeano. Quest'ultimo riuscirà a salvarli ed a mettere a punto un vaccino efficace contro il virus.

