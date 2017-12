IRENE CIONI/ L'ex velina di Striscia la Notizia si dà ai consigli di bellezza (Pomeriggio 5)

Irene Cioni, l'ex velina di Striscia la Notizia ospite di Pomeriggio 5: dal bancone del Tg satirico di Antonio Ricci ai consigli per essere belle senza ricorrere al chirurgo.

Nel corso della seconda parte della trasmissione Pomeriggio 5, oggi Barbara d'Urso ha dato spazio ai consigli di bellezza, ospitando tra gli altri anche l'ex Velina di Striscia la Notizia, Irene Cioni. La bionda che insieme alla mora Ludovica Frasca hanno allietato i preserali di milioni di italiani, dopo quattro stagioni e un totale di oltre 860 puntate ha dovuto salutare i suoi fan. Una delle Veline più longeve (insieme a Costanza Caracciolo e Federica Nargi), per il momento Irene Cioni pensa ad altro, ma non dimentica affatto la bella esperienza vissuta nel corso della sua presenza sopra il bancone di Striscia. "Mi manca Striscia perché io quando sono arrivata 4 anni fa, dopo aver lasciato la mia famiglia mi hanno aiutato molto tutti", ha ammesso la bellissima ragazza a Barbara d'Urso. Ma quali sono oggi i suoi progetti? "Adesso sto studiando teatro e mi sto mettendo alla prova su altre cose perché non voglio deludere nessuno, da Ricci a me stessa", ha quindi aggiunto.

IRENE CIONI: COME ESSERE BELLI SENZA LA CHIRURGIA ESTETICA

Dal bancone del Tg satirico di Antonio Ricci ai consigli di bellezza: oggi Irene Cioni ha dato prova di riuscire a dare le dritte giuste per sentirsi bene senza necessariamente ricorrere al chirurgo estetico. In che modo? E' stata la stessa ex Velina bionda a spiegarlo nel corso della trasmissione Pomeriggio 5: "Con i prodotti naturali si può avere la bocca più grossa e senza ricorrere al chirurgo". In un servizio realizzato ad hoc, la bellissima Irene ha così dato gli ingredienti per la realizzazione di prodotti di bellezza per labbra e non solo grazie a pochi prodotti naturali, dal miele all'olio di oliva, semplici e soprattutto "fai da te". Chissà se Irene oggi ha deciso cosa farà da grande dopo i quattro anni vissuti al fianco di Ludovica Frasca, tra uno stacchetto ed un altro. Dopo la sua esperienza grazie ad Antonio Ricci aveva fatto sapere di voler comunque restare nel mondo dello spettacolo, tra cinema e tv. La stessa aveva dichiarato al Tirreno: "Nel mio cuore ho il cinema, però mi sono affezionata anche al mondo televisivo, quindi sto valutando le opportunità che ho davanti in questo momento". Anche il mondo del beauty, però, sembra averla conquistata: potrebbe decidere di diventare una "guru" del settore?

