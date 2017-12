IVANA MRAZOVA/ In difesa di Ignazio Moser: "Le battute sul mio peso erano uno scherzo" (Grande Fratello Vip 2)

Ivana Mrazova si è aperta in una recente intervista parlando della fine della sua relazione con Alessandro, oltre che della verità sulle battute di Ignazio Moser.

14 dicembre 2017

Ivana Mrazova è stata una delle più grandi sorprese dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2 arrivando sorprendentemente tra i sei finalisti. Dalla sua uscita dalla casa più spiata d'Italia, la modella ceca ha concesso diverse interviste nelle quali ha parlato della sua recente intervista, riservando anche qualche sorpresa riguardante le amicizie nate durante la sua recente avventura. Le ultime dichiarazioni sono state fatte a Fanpage.it al quale Ivana ha chiarito i dettagli di quanto accaduto con Ignazio Moser, precisando anche le ragioni della fine della sua relazione con il fidanzato: "Avevo capito già un mese e mezzo fa che per Alessandro non sentivo più ciò che avrei dovuto sentire però, volendogli portare rispetto, non l'ho detto a nessuno. Una volta uscita, le mie idee hanno trovato conferma: non voglio continuare questa frequentazione. Non l'ho lasciato per un altro, però". E sul suo rapporto con Luca Onestini ha precisato: "Sono molto affezionata a Luca. Siamo due pazzi che hanno un bellissimo rapporto. È simpatico, carino e mi fa ridere, ma deciderà il destino. Se mi piace? Lo vedremo col tempo."

Ivana Mrazova e le sue dichiarazioni su Ignazio Moser

Nella stessa intervista rilasciata a Fanpage.it, Ivana Mrazova ha chiarito anche le modalità del botta e risposta con Ignazio Moser in merito al suo peso, confermando che si è trattato solo di uno scherzo: "Con Ignazio è sempre stato uno scherzo. Quando disse in diretta che gli piacevo si riferiva al fatto che mi trovava carina e simpatica. Lo chiarimmo immediatamente e non c’è stato altro. Anche le battute sul mio peso erano uno scherzo, ci abbiamo sempre riso sopra. Ho sentito dire che avevo pianto perché dispiaciuta, ma non è vero. Mi dava delle cicciona perché mangiavo continuamente, ma era solo uno scherzo". Tornando all'amicizia con Luca Onestini, la modella ceca non ha affatto gradito il modo e la tempistica con cui Soleil Sorgè ha posto fine alla loro storia, né tanto meno vuole sentirsi in gara con lei: "Soleil? Non sono abituata a gareggiare con altre donne e non vedo perché dovrei. Di lei non mi è piaciuto come si è comportata, né il modo in cui ha parlato male della famiglia di Luca". Nessun dubbio, invece, sulla presunta omosessualità di Raffaello Tonon: "Raffaello interessato a Luca? Non credo proprio, bisognerebbe chiederlo a lui ma sono certa siano solo amici".

