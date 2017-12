Ivana Mrazova e Mister X, chi è?/ Balla in discoteca a Milano, ma non con Luca Onestini...

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Ivana Mrazova infiamma la notte milanese. Dopo aver trascorso tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2017, la bellissima modella ceca è diventata molto popolare non solo tra il pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori che monitorano tutti i suoi movimenti. Come scrive Ivan Rota per “Novella 2000”, venerdì scorso, Ivana Mrazova ha fatto capolino a “La Boom”, una delle serate più famose della movida milanese che ha attirato anche Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La terza classificata del Grande Fratello Vip 2017, reduce da una lunga reclusione nella casa di Cinecittà, si è letteralmente scatenata ballando con un bellissimo ragazzo che non era Luca Onestini e che Ivan Rota definisce “Mister X” la cui identità resta top secret. Scartati Luca Onestini e Alessandro Allevato, lasciato pochi giorni fa dalla modella, chi è il ragazzo con cui Ivana si è scatenata in discoteca?

IVANA MRAZOVA NUOVA REGINA DEL GOSSIP

Bellissima, giovanissima e single, Ivana Mrazova è destinata a diventare la nuova regina del gossip. Amatissima dal pubblico italiano, la modella non ha ufficialmente alcun uomo accanto. I fans del Grande Fratello Vip 2017 vorrebbero vederla tra le braccia di Luca Onestini con cui, all’interno della casa, è nata una splendida amicizia. Al momento, però, Luca e Ivana non avrebbero nessuna relazione e il mistero s’infittisce per la presenza di Mister X accanto alla bella Ivana. Chi potrebbe essere il nuovo pretendente della Mrazova? I fans scommettono su un amico della modella che, tornata alla sua vita, sta riallacciando i rapporti con le persone per lei più importanti. Ufficialmente, dunque, Ivana resta single ma il numero dei pretendenti aumenta sempre di più.

