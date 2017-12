JAMES ARTHUR/ Chi è? Protagonista dei duetti nella finale di X Factor 2017

James Arthur, ospite alla finalissima di X Factor 2017: lanciato proprio dall'edizione britannica del talent, il giovane cantautore è di nuovo sulla breccia con il singolo "Naked"

14 dicembre 2017 Fabio Belli

James Arthur ospite alla finale di X Factor 2017

Nella finalissima di X Factor 2017 sarà presente una delle star internazionali del momento. James Arthur canterà infatti sul palco del Forum a Milano, per duettare con i finalisti del talent show musicale e presentare a sua volta sul palco i suoi grandi successi. Proprio X Factor ha rappresentato la grande chance per il talento musicale del cantautore britannico di farsi strada nel mondo del pop internazionale. Vincendo X Factor 2012 infatti James Arthur è riuscito, con il suo primo singolo “Impossible”, a compiere il grande salto da ragazzo del nord dell’Inghilterra, a Middlesbrough, con un rapporto problematico con la famiglia, con i genitori che hanno accettato di rivedersi dopo 20 anni alla sua audition per il talent. Da lì la sua escalation è stata inarrestabile, decollata definitivamente con il singolo “Recovery”, che ha fatto sempre parte dell’album d’esordio. Nel 2015 James Arthur ha confermato il suo successo con la sua ballata “Say you won’t let go”, ed ora con “Naked” è tornato prepotentemente sulla scena.

LE ACCUSE DI OMOFOBIA

Ma così come la sua vita prima del successo, anche la carriera di James Arthur non è stata tutta rose e fiori. All’inizio del 2014, per aver usato una parolaccia in un rap, è entrato nell’occhio del ciclone, accusato di omofobia. Una situazione che lo ha portato sull’orlo della depressione, come raccontato in un’intervista al The Sun: “La mia fiducia è letteralmente scomparsa perché tutta la nazione ha pensato che io fossi un omofobo e mi hanno trattato alla stregua di un mostro. Praticamente non sono riuscito a rivolgere la parola a nessuno per una settimana ed è stato un momento orribile. Anche mia sorella minore ha pagato il prezzo di questa situazione visto che veniva presa in giro a scuola mentre io ricevevo minacce di morte. Sono rimasto a letto per giorni, ed ogni volta che provavo a tirarmi su non potevo. Mi sono sentito molto a disagio ed imbarazzato per gli errori che avevo commesso. Ho cominciato a pensare a quello che avevo fatto, da quando sono diventato famoso ho cominciato a fare i conti con la depressione come se fosse diventata una sorta di maledizione.”

LA TRAVAGLIATA STORIA CON RITA ORA

Incidenti di percorso in una discografia che si è strutturata nel tempo facendo diventare James Arthur uno dei più apprezzati, e giovani essendo classe ’88, anche se a livello relazionale James non sembra particolarmente fortunato, visto che è appena uscito da una storia molto travagliata con la popstar Rita Ora: “Ero così entusiasta che qualcuno come Rita fosse interessata a me. Pensavo non potesse essere vero, pensavo che Rita potesse fare un errore, pensando a me come ad uno “cool”, ero confuso. C’era magia quella notte, ed é stato fantastico, Rita sembrava davvero molto presa da me, ma ancora non riuscivo a crederci. Mi chiedevo se fosse semplicemente una buona attrice, ero parecchio fumato quella sera, e cominciai con le paranoie. Io e Rita ci siamo visti ancora un paio di volte dopo quella sera, abbiamo goduto delle nottate. Quando mi accorsi che Rita stava con un altro, ci rimasi davvero male, ed ho cominciato a fare sesso con tante donne, da perderne il conto, si faceva solo sesso, nessun legame sentimentale, una al giorno, ogni giorno, per tanto tempo.” Ora la nuova avventura musicale, che porterà sul palco di X Factor un James Arthur rigenerato.

