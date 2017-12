JANE EYRE/ Su Rai Movie il film con Michael Fassbender (oggi, 14 dicembre 2017)

Jane Eyre, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Michael Fassbender, Mia Wasikowska, alla regia Cary Fukunaga. La trama del film nel dettaglio.

14 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MICHAEL FASSBENDER

Il film Jane Eyre va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 22.50. Una pellicola del 2011 che è stata diretta da Cary Fukunaga e si basa sull'omonimo romanzo del 1847 di Charlotte Bronte. Nel cast troviamo il pluripremiato attore irlandese Michael Fassbender, che interpreta il padrone di casa Edward Rochester, e Mia Wasikowska nei panni invece della protagonista Jane. Nel ruolo di comprimari, invece, l'attrice Judi Dench (Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1999) e Jamie Bell, l'attore resosi noto nel celebre film Billy Elliot di inizio millennio. Alle musiche, invece, merita una menzione il lavoro di Dario Marianelli, noto compositore italiano premiato con un Oscar alla Colonna sonora del film Espiazione del 2008. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JANE EYRE, LA TRAMA DEL FILM

La scena si apre con una ragazza che si scoprirà essere la protagonista Jane Eyre, fuggire nei campi di una zona quasi disabitata in un clima rigido e con un cielo grigio. La cinepresa segue la corsa della ragazza fino a quando essa non viene accolta, ormai sfinita, dalle braccia di un pastore locale che sceglie di prestarle le prime cure nella propria casa situata a pochi passi. E' qui, non dopo essersi rimessa completamente in sesto ed aver pattuito con il pastore di andare a lavorare da insegnante, che parte un lungo racconto a ritroso sulla vita di Jane, che si era presentata come Jane Elliot ma aveva tenuto nascosto quasi tutto sulla propria storia. Il flashback si apre con gli anni della più tenera età di Jane, che dopo aver visto la morte dei suoi genitori, si ritrova ad essere accolta nella lussuosa dimora dei suoi zii, villa, che dietro all'aspetto della serenità e del benessere nasconde trame e gelosie interne malcelate. Non passerà molto tempo, infatti, che la zia costringe praticamente la piccola Jane ad un collegio, in cui viene formata secondo regole rigide e dovrà accettare eventi ed azioni completamente contrari alla propria sensibilità. Per sua fortuna, e grazie ad un comportamento diligente negli studi collegiali, Jane esce dal collegio per lavorare da insegnante privata nella nobile residenza della famiglia Rochester. Tra Jane ed il padrone di casa Rochester, uomo dotato di carisma e di un misterioso fascino, nasce presto una spontanea attrazione, nonostante questi sia sul punto di sposare Blanche Ingram. Col passare del tempo e gli inevitabili incontri ravvicinati nella lussuosa dimora, quello fra Jane e Mr. Rochester diviene un vero sentimento d'amore e porta i due alle nozze, al momento del sì, però, si scopre che Rochester è impossibilitato a legarsi a Jane perché già sposo della pazza Bertha Mason. A questo punto la trama si ricongiunge con la scena iniziale e ritorniamo all'approdo di Jane nella famiglia di pastori dei Rivers. Dopo aver accolto l'eredità lasciatagli dal pastore, innamoratosi a sua volta di lei, Jane sente di dover ritornare dal nobile Rochester e, dopo averlo trovato a pezzi a seguito della devastazione della sua casa, si riunisce a lui nei titoli finali del film.

