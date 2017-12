JUSTIN BIEBER/ Il messaggio a Keaton, vittima del bullismo: "Sei un grande, sei una leggenda"

Justin Bieber ha scritto un messaggio a Keaton, il ragazzo vittima del bullismo, il cui video è diventato virale. Non solo parole di stima per lui ma anche una richiesta di amicizia.

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber è rimasto colpito dal video pubblicato sul web da Keaton, un ragazzo vittima del bullismo. Tali immagini sono diventate virali e hanno trovato la risposta di molti personaggi noti tra i quali anche Katy Perry e David Bekham. Ma le parole di Justin Bieber sono andate oltre, soprattutto perchè il cantante canadese ha invitato il ragazzo a comunicare con lui in prima persona, chiedendo di scrivergli alcuni messaggi privati su Instagram. A colpire l'artista di Sorry non è soltanto la forza d'animo di questo ragazzo balzato alle cronache in questa triste circostanza, ma anche la compassione da lui provata verso coloro che lo hanno fatto soffrire. "Keaton, sei il migliore, sei un grande, sei una leggenda, al diavolo quei ragazzi", ha dichiarato Bieber aggiungendo: "Il fatto che quel ragazzo abbia ancora compassione è una prova del fatto che è un grande". E poi le parole che sicuramente hanno fatto più piacere a Keaton ovvero "hai trovato un amico".

Justin Bieber: il messaggio a Keaton e l'interesse per il sociale

Justin Bieber non è nuovo alla pubblicazione di video riguardante il suo impegno per il sociale. Solo qualche giorno fa, infatti, aveva espresso la sua preoccupazione per gli incendi che hanno devastato ampie zone della California, cercando di tranquillizzare le persone che loro malgrado era state costrette a lasciare le loro case: "Parlerò con delle persone e vedrò come trovare una soluzione. Ovvio, non sono un pompiere, ma posso trovare risorse e fondi per migliorare le cose". E nel corso dell'estate si era impegnato in prima persona nella raccolta fondi per le vittime degli uragani che avevano devastato Florida e America Centrale, partecipando al maxi evento trasmesso in diretta televisiva e radiofonica negli Stati Uniti. Ricordiamo inoltre la sua partecipazione al concerto di Ariana Grande a Manchester, dove aveva dato vita ad una delle sue performance più emozionanti con il solo uso di chitarra e voce.

