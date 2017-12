KIRSTEN DUNST È INCINTA / Jesse Plemons diventa papà, in primavera i due si sposeranno ad Austin

Kirsten Dunst è incinta, Jesse Piemons regala all'attrice il suo primogenito. In primavera i due si sposeranno ad Austin, con l'abito che sarà curato da Rodarte Kate e Laura Mulleavy.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Kirsten Dunst è incinta

Non solo un bambino nel futuro di Kirsten Dunst e Jesse Plemons perché Us Weekly conferma come i due siano pronti a sposarsi. Le nozze si dovrebbero fare in Primavera con i due che si sono conosciuti sul set della seconda stagione di Fargo serie televisiva tratta dal film di successo dei fratelli Coen. Arrivano le prime indiscrezioni anche sul vestito che Kirsten Dunst indosserà nel giorno per lei più bello. Si parla di Rodarte Kate e Laura Mulleavy pronti a disegnare per lei l'abito. Gli stilisti oltre ad essere molto noti nell'ambiente sono due carissimi amici sia dell'attrice di Point Pleasant che di Jesse Plemons. Una serie di notizie a raffica che arrivano sulla coppia, ma che al momento non trovano conferme. Capiremo poi quando la donna deciderà di esprimere le sue emozioni e condividerle quindi anche con il pubblico con i suoi fan che sono già pronti a farsi delle domande sia sul nascituro che sul matrimonio.

IL PRIMOGENITO DELL'ATTRICE

Kirsten Dunst e Jesse Plemons daranno alla luce a breve il loro primo figlio, primogenito dell'attrice americana di Point Pleasant. E' sicuramente un traguardo importante per la ragazza che ha 35 anni e che nel 2014 in un'intervista a Red sottolineò di volere un figlio solo una volta che aveva raggiunto i trentatré anni. La lieta notizia arriva da Us Weekly che svela tutto prima della conferma ufficiale che al momento non è stata ratificata dai diretti interessati. La donna si lascia alle spalle quindi i problemi avuti nel 2007 quando alzò un polverone dichiarando di fumare con grande regolarità marijuana e soprattutto da quel 2008 in cui era caduta in depressione ed era stata costretta a un ricovero per tre mesi. Ora Kirsten Dunst è felice e lo deve anche a quel Jesse Plemons che le regalerà l'emozione più bella della sua vita, quella di diventare mamma. Nel frattempo sui social network i fan si scatenano e già fanno delle ipotesi sul sesso e sul nome.

© Riproduzione Riservata.