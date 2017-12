LA STRADA DI CASA 2/ Anticipazioni: la seconda stagione della fiction Rai si farà? Alessio Boni fa sperare

La strada di casa 2, la seconda stagione della fiction Rai si farà? Gli ottimi ascolti e le parole del protagonista Alessio Boni alimentano le speranze dei fans.

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa

La strada di casa 2 potrebbe essere realizzata molto presto. La serie di Francesco Arlanch e Andrea Valagussa, prodotta da Luca Barbareschi e interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Sabrina Martina, Silvia Mazzieri e Christiane Filangieri per la regia di Riccardo Donna è stata un grandissimo successo di Raiuno incollando davanti ai teleschermi una media di cinque milioni di telespettatori a puntata. Al centro de La strada di casa c’è la storia di Fausto Morra, un uomo che, dopo aver trascorso cinque anni in coma, si risveglia trovando tantissime novità intorno a sé. Con una lunga riabilitazione fisica e psicologica, Fausto riesce a ricordare il suo passato scoprendo di non essere l’uomo integerrimo che ricordava. La verità lo porta a guardare se stesso con occhi diversi. Nel suo passato, Fausto è stato un truffatore ma la verità è molto più inquietante e duro di quanto si pensi. Mettendo a rischio anche la sua vita, Fausto cerca di scoprire la verità e di ritrovare la strada di casa. Una fiction importante che ha conquistato il pubblico che ora spera di poter vedere presto la seconda stagione.

LA STRADA DI CASA 2: LE PAROLE DI ALESSIO BONI

Le speranze per poter vedere la seconda stagione de La strada di casa sono davvero tante. Oltre agli ascolti eccellenti portati a casa dalla fiction, ad alimentare le speranze dei fans sono anche le parole del protagonista Alessio Boni che potrebbe tornare a vestire i panni di Fausto Morra. Come svela Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, la produzione della seconda stagione de La strada di casa sarebbe già in cantiere. “La serie può benissimo continuare per altri 6, ma anche 12 episodi!”, ha confessato l’attore. Anche gli sceneggiatori pensano che ci siano diverse possibilità per realizzare la seconda stagione: “Il finale svelerà il mistero di questa stagione, ma i personaggi hanno ancora ampi margini di sviluppo”. Al momento, tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale ma La strada di casa 2 potrebbe diventare presto realtà.

© Riproduzione Riservata.