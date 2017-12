LA STRADA DI CASA, FICTION RAI/ Anticipazioni ultima puntata: Fausto tradito e abbandonato

La strada di casa, fiction Rai: oggi, giovedì 14 dicembre, va in onda l'ultima puntata della fiction interpretaa da Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Ecco tutte le anticipazioni.

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa

La strada di casa, la fortunata fiction di Raiuno, torna eccezionalmente in onda oggi, giovedì 14 dicembre, alle 21.20 con l’ultima e attesissima puntata. Il cerchio intorno a Fausto Morra sta per chiudersi e l’ultimo appuntamento della fiction promette un finale mozzafiato. La strada di casa ha confermato la grande tradizione della Rai per le fiction con cui riesce, puntualmente, a battere la concorrenza. Tutti le fiction di Raiuno, infatti, portano a casa ascolti altissimi e La strada di casa lo ha confermato. La penultima puntata de La strada di casa che ha consacrato Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere ha incollato davanti ai teleschermi 5.681.000 spettatori pari al 23.5% di share. Un successo strepitoso che la Rai spera di migliorare con l’ultima puntata che sfiderà Le tre rose di Eva 4, in onda su canale 5. Il pubblico di Raiuno, però, è pronto a seguire le ultime vicissitudini di Fausto Morra che, dopo aver tentato di rimettere su la sua famiglia e la sua azienda dopo cinque anni di coma, ha dovuto fare i conti con se stesso. Ricordo dopo ricordo, Fausto ha messo su i pezzi del puzzle del suo passato scoprendo di essere stato un truffatore. Inoltre, ha ammesso di aver ucciso Paolo, il giovane veterinario il cui corpo non era mai stato trovato fino alla confessione di Enea che ha tentato di salvare Fausto assumendosi la responsabilità di quanto accaduto. Il senso di colpa, però, ha spinto Fausto a confessare e per lui si sono aperte le porte del carcere. Durante la sua prima notte in cella, però, Morra ha finalmente ricordato quanto accaduto: ad uccidere Paolo potrebbe essere stato il figlio Lorenzo. Cosa farà, dunque, Fausto? Proteggerà il figlio cercando di capire più dettagli di quella terribile notte o convincerà il figlio a confessare la verità?

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA LA STRADA DI CASA

L’ultima puntata de La strada di casa porta Fausto Morra a tentare l’impossibile per scoprire la verità sul suo passato. Nel momento in cui decide di fare la scelta giusta, non solo per se stesso ma per la moglie Gloria a cui ha confessato molte bugie, per i figli Lorenzo e Milena che hanno rinunciato alla propria felicità per lui, per Viola che sta vivendo il periodo più difficile della sua vita dopo la violenza subita dal professore e per il piccolo Martino con cui spera di riuscire ad un instaurare un vero rapporto padre-figlio, un ultimo ricordo scombussola nuovamente la vita di Fausto. L’ultimo pezzo del puzzle riporta alla mente di Morra un dettaglio inquietante che porta a galla un realtà ancora più tragica. Fausto, nonostante il pericolo, decide di andare fino in fondo, anche a costo di mettere in pericolo la propria vita. Ricercato dalla polizia, braccato dai nemici, abbandonato e tradito da chi credeva amico, Fausto si ritrova completamente solo a combattere la sua battaglia. L’unico che può davvero aiutarlo a scoprire la verità è il suo cacciatore Ernesto Baldoni, l’unico che abbia sempre dimostrato coerenza e moralità. Solo lui potrà così aiutare Fausto a scoprire quanto accaduto quella tragica notte permettendogli di ritrovare la strada di casa.

