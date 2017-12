LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni settima puntata: la scelta di Aurora (Oggi, 14 dicembre)

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni settima puntata 14 dicembre: mentre Alessandro è ancora in carcere, Aurora continua a cercare le prove della sua innocenza ma è sempre più vicina a Fabio.

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Le tre rose di Eva 4

Oggi, giovedì 14 dicembre, alle 21.20 su canale 5, va in onda la settima putata de Le tre rose di Eva 4, la fiction interpretata da Roberto Farnesi e Anna Safroncik. La quarta stagione di una delle fiction targate Mediaset più amate dal pubblico non ha conquistato totalmente i telespettatori. La sesta puntata de Le tre rose di Eva 4, infatti, è stata seguita solo 2.928.000 spettatori pari al 12.7% di share. Questa sera, la sfida sarà ancora più ardua. Le tre rose di Eva 4, infatti, dovrà vedersela con l’ultima puntata de La strada di casa, in onda su Raiuno e che, finora, ha incollato ai teleschermi più di cinque milioni e mezzo di telespettatori. La fiction di canale 5, dunque, riuscirà a restare a galla? La storia è ormai giunta al giro di boa. Alessandro Monforte è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Fiamma Astori. Aurora, dopo aver creduto per un momento nella sua colpevolezza, è tornata sui suoi passi decidendo di aiutare non solo il padre di sua figlia ma anche la sorella Tessa che si è allontanata da lei e da Marzia legandosi sempre di più al colonnello Astori, il suo vero padre. Nel frattempo, Aurora ha cominciato a legarsi sempre di più a Fabio Astori che è un uomo amorevole e presente.

ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA

La settima puntata de Le tre rose di Eva 4 non porterà buone notizie ai fans della fiction. Aurora e Alessandro, infatti, saranno sempre più lontani. Il Monforte continuerà a restare in carcere, accusato di aver tentato di uccidere Fiamma Astori mentre Aurora, pur legandosi sempre di più a Fabio Astori, continuerà a credere nell’innocenza del padre di sua figlia. La Monforte cercherà, così, in tutti i modi di scoprire la verità nonostante le tensioni con Alessandro, soprattutto a causa di Fabio, non cesseranno. Tessa, invece, sarà sempre più vicina al padre. Il colonnello Astori sarà molto premuroso con Tessa con la quale cercherà di far aprire gli occhi ad Aurora e Marzia su chi sia davvero Ruggero Camerana. Marzia, tuttavia, molto sospettosa per l’atteggiamento del padre, deciderà di indagare nel passato della madre per scoprire la verità. Le indagini porteranno Marzia in un albergo poco distante da Villalba. Cosa scoprirà? Veronica, nel frattempo, si ritroverà tra le mani il cellulare di Ivan. La donna guarderà i messaggi e l’ultimo videomessaggio lasciato dall’uomo prima di morire. Mentre tutti continueranno a credere che sia stato Alessandro ad uccidere Ivan, Veronica noterà il forte interesse del colonnello nei confronti del cellullare di Ivan e per scoprire le sue intenzioni deciderà d’incontrarlo. Nel frattempo, sarà sempre più gelosa di Edoardo che, al contrario, è innamorato di Fiamma.

© Riproduzione Riservata.