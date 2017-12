LORENZO LICITRA/ Over, il tenore di Mara Maionchi in finale con Who wants to live forever (X Factor 2017)

Lorenzo Licitra è arrivato alla finale di X Factor 2017, il tenore degli Over, guidati da Mara Maionchi, si è da subito guadagnato i consensi, ma in finale la concorrenza è spietata

Lorenzo Licitra a X Factor 2017, in finale

ALLA FINALE FREDDIE MERCURY GLI PORTERÀ FORTUNA?

Finale di X Factor 2017 anche per Lorenzo Licitra degli Over, che questa sera dovrà dare il meglio di sé per poter salire alla gloria. Il poliedrico tenorino si esibirà su tre brani scelti da Mara Maionchi dal repertorio maturato in quest'esperienza televisiva e che gli hanno permesso di dimostrare la propria maturità vocale. Si tratta della canzone pop di Elton John dal titolo Your Song e di due degli ultimi brani che abbiamo visto Licitra affrontare nel talent, ovvero Million Reasons di Lady Gaga e Who Wants To Live Forever dei Queen. Quest'ultima scelta non è ovviamente casuale, dato che la performance del concorrente ed il confronto con il mostro sacro del passato Freddie Mercury si è rivelato oltremodo vincente. E questo nonostante Licitra abbia qualche possibilità in meno di poter vincere quest'edizione del programma, se pensiamo che dovrà confrontarsi anche con un altro concorrente della sua stessa categoria, Enrico Nigiotti.

LORENZO LICITRA CON RIHANNA HA FATTO QUALCHE PASSO INDIETRO

A X Factor 2017 abbiamo visto Lorenzo Licitra compiere un percorso importante, che lo ha portato a maturare anche dal punto di vista personale. Il concorrente degli Over ha infatti svelato in più di un'occasione di avere delle difficoltà a muoversi sul palco, per via del passato trascorso con qualche kg in più e che ha minato la sua autostima. Sotto la guida di Mara Maionchi è riuscito però a superare questa piccola difficoltà, come dimostra l'ultima esibizione. Licitra ha affrontato i quattro giudici sulle note di Rihanna, che tuttavia non gli ha permesso di registrare un consenso all'unanimità. Solo Mara infatti ha manifestato soddisfazione per la sua performance, mentre Agnelli lo ha definito poco convincente. Ancora una volta il giudice non ha gradito vedere Licitra mescolare diversi generi e correre il rischio di perdersi. Levante ha mostrato invece un gradimento a metà, così come Fedez, anche se il giudice era sicuro di rivedere il concorrente in finale.

LICITRA IN FINALE NON AVRÀ VITA FACILE, LA CONCORRENZA E MOLTO FORTE

Lorenzo Licitra ha poche possibilità di vincere X Factor 2017. Anche se all'inizio del suo percorso poteva sembrare uno dei cavalli vincenti di Mara Maionchi, i diversi Live Show non hanno permesso al concorrente di sfruttare al meglio le proprie capacità vocali. Sono ben poche le performance che gli hanno fatto superare la diffidenza di tutti e quattro i giudici, soprattutto per via delle forti critiche ricevute da Manuel Agnelli. Il coach dei Gruppi ha sempre individuato qualche difetto nell'esibizione di Licitra, per via di una doppia abilità canora che alla fine non è stata sfruttata al meglio. Anche se quello che è stato definito un 'bipolarismo vocale' poteva essere l'arma vincente del concorrente, alla fine è stato messo a tacere dalle scelte della Maionchi, che ha preferito inquadrare Licitra in un genere in particolare. E questo solo dopo aver provato la strada del pop un po' troppo a lungo per i gusti di Manuel. Al pari di Samuel Storm, Lorenzo non ha molte probabilità di riuscire a conquistare la vittoria di quest'anno. X Factor gli ha permesso di certo di farsi notare e apprezzare ed è certo che lo rivedremo presto in altri contesti, ma le possibilità che possa tagliare il traguardo sono davvero fin troppo poche.

