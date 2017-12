Luca Onestini / L'attacco di Soleil Sorge: "Invitato nei programmi per parlare principalmente di me" (Maurizio

Luca Onestini questa sera sarà nel parterre del Maurizio Costanzo Show per parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip 2 e dl suo legame con Raffaello Tonon...

14 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Luca Onestini e Raffaello Tonon al Maurizio Costanzo Show

Con l'uscita di Luca Onestini dalla casa del Grande Fratello Vip 2, dopo mesi di silenzio, Soleil Sorge è tornata a parlare del suo ex e delle sue numerose ospitate televisive. Nelle ultime ore, infatti, l'ex corteggiatrice italo americana, in vista dell'appuntamento serale del Maurizio Costanzo Show al quale prenderà parte proprio Onestini, ha risposto a un messaggio di una fan, che su Instagram ha commentato la presenza del suo ex con un messaggio al vetriolo. "Domani ennesimo circo con intervista a Onestini, stamane Mattino 5 e giovedì Costanzo e l'argomento principale è sempre uno, Soleil. Difenditi, fallo tesoro!", ha tuonato una follower, e l'ex corteggiatrice, in risposta a questo post, come si legge in uno scatto pubblicato da Isaechia.it, ha pubblicato il seguente messaggio: "Credo che il fatto che venga invitato nei programmi per parlare principalmente di me sia già una risposta...". Dopo aver ribadito diverse volte di non volere un confronto, Luca Onestini replicherà alle parole al vetriolo della sua ex?

GLI ONESTON NEL PARTERRE

Continua senza sosta il grande successo di Luca Onestini e Raffaello Tonon, che dopo aver conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 2017 con i loro divertentissimi sketch, si preparano a fare il bis nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Gli Oneston, infatti, saranno i protagonisti del nuovo appuntamento del talk show di Canale 5 in onda questa sera, e delizieranno gli spettatori con i racconti della loro divertente storia di odio e amore. Ne vedremo delle belle? Sembrerebbe di sì, dal momento che, qualche ora fa, Luca Onestini ha dato appuntamento ai suoi follower condividendo, su Instagram, uno scatto che sembra anticipare ciò che succederà questa sera sul palco del celebre programma di Canale 5. "ONESTON Due folli a piede libero Selfieeeeeeeee", si legge sulla foto condivisa dall'ex tronosta di Uomini e donne, che per salutare tutti i suoi fa si è lasciato immortalare in un selfie in compagnia di Raffaello Tonon. Se vi siete persi il suo post, potete visualizzarlo cliccando qui.

LA LIAISON CON IVANA MRAZOVA

Fra poche ore Luca Onestini avrà la possibilità di confrontarsi con il pubblico di Canale 5 nel consueto appuntamento settimanale del Maurizio Costanzo Show. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2, infatti, sarà fra i protagonisti che questa sera popoleranno il parterre del noto talk show di Mediaset, dove si racconterà attraverso le irriverenti domande dell'arguto conduttore e le osservazioni degli altri ospiti in studio. Luca Onestini, accompagnato dall'ormai inseparabile migliore amico Raffaello Tonon, dirà la sua su questo legame nato nella casa di Cinecittà quasi per caso e parlerà, probabilmente, anche della fine della sua relazione con Soleil Sorge; nel corso della puntata verrà dato ampio spazio anche ai suoi progetti futuri, con un focus sulla sua situazione sentimentale e il rapporto che lo lega a Ivana Mrazova. L'ex tronista, infatti, negli ultimi giorni continua a infiammare le pagine del gossip a causa della liaison (ancora non confermata) con la modella ceca conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip 2. E se lei ha da poco dichiarato di essere single, lui, diverse volte, ha ammesso di essere pronto ad aprire il suo cuore a un nuovo amore. Scoccherà la scintilla?

