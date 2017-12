Luca Onestini e Ivana Mrazova / Veramente pronti a una nuova storia? (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2: Soleil Sorge dissemina frecciatine per il suo ex fidanzato che in maniera molto diplomatica non risponde.

14 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ivana e Luca, GF Vip 2

Ivana Mrazova è finalmente single. La bella modella ceca che si è classificata al terzo posto durante il Grande Fratello Vip 2, ha pubblicamente confessato di avere lasciato il suo fidanzato. La ragazza ha infatti precisato di aver voluto attendere la fine del reality show, per chiarirsi le idee. Lo scoop è stato lanciato in diretta nel corso di Pomeriggio 5, in onda con la ruspante Barbara d’Urso. Nel frattempo, parlando della conduttrice, si attende proprio la presenza del ragazzo nel suo studio televisivo in quanto, proprio Lady Cologno ha confessato di averci già parlato in camerino nel corso della giornata di martedì. Stasera, proprio Luca dovrebbe invece essere tra gli ospiti certi dell’ultimo appuntamento in seconda serata con Il Maurizio Costanzo Show, trasmesso come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In quella occasione, il ragazzo potrebbe parlare ancora di Soleil Sorge, la sua ex fidanzata che ha deciso di lasciarlo in diretta con una lettera di poche righe, per liquidarlo senza potenziali sensi di colpa.

Ivana e Luca: pronti per la nuova storia?

Nel frattempo, mentre Soleil Sorge continua a disseminare rancorose frecciatine web come se piovesse, il suo ex fidanzato non ha nessuna intenzione di rispondere a tono ed anzi, in più di una occasione ha precisato di non volere parlare con lei. Intanto, Ivana incalzata da Barbara d’Urso, ha raccontato di essere single ed ha parlato anche di frequentazione e non certo di una storia d’amore: “Ho sempre detto – ha aggiunto – che non si trattava di una relazione seria”. Poi ha confermato di non essere più fidanzata: “Io e Ale abbiamo finito la nostra frequentazione. Ci siamo lasciati due giorni fa. Una volta uscita ho ascoltato i miei sentimenti e ho deciso di lasciarlo. Lui non l’ha presa benissimo, ma ha accettato la situazione. Abbiamo parlato faccia a faccia”, ha chiarito Ivana Mrazova per poi specificare: “Sono libera, liberissima”. A questo punto, i fan della coppia sperano che Onestini le rubi il cuore anche perché, lei sembra avere lasciato la porta aperta… Vedremo cosa accadrà in questi giorni.

