MANESKIN/ Gruppi, favoriti da subito, riusciranno a conquistare la vittoria finale? (X Factor 2017)

Il gruppo dei Maneskin è arrivato alla finale di X Factor 2017. I concorrenti di Manuel Agnelli sono sempre stati i favoriti e anche i bookmaker ne sono certi, confermeranno i pronostici?

I Maneskin a X Factor 2017

DA BEGGIN’ A TAKE ME OUT NON HANNO SBAGLIATO NIENTE

I Maneskin si dovranno esibire nella finale di X Factor 2017 con tre brani scelti da Manuel Agnelli e che li ha visti salire sul palco del talent nelle precedenti puntate. Scelte che il coach dei Gruppi ha fatto in base al percorso dei suoi concorrenti e fra i più vincenti dal punto di vista della performance. Si tratta infatti di Beggin' di Madcon, Take me out degli Arctic Monkeys e Somebody Told Me dei The Killers. La scelta di certo non era così difficile considerando che i Maneskin hanno eseguito brillantemente ogni canzone ed hanno conquistato il consenso dei quattro giudici ogni volta che si sono esibiti. Anche per questo sono stati considerati i più forti fin dall'inizio del loro percorso, l'unico concorrente che Fedez ha rivelato di invidiare al proprio collega. Sul palco hanno dimostrato ampiamente di avere ogni tipo di qualità vocale e canora, anche se alcuni vedono nella bravura del frontman Damiano David l'unica arma vincente della band.

I MANESKIN FANNO INCETTA DI COMPLIMENTI ANCHE ALL’ULTIMO LIVE

Nell'ultima puntata di X Factor 2017, i Maneskin hanno affrontato il verdetto dei giudici grazie ad un brano di James Arthur, dal titolo You're nobody 'til somebody loves you. I quattro ragazzi hanno registrato anche in quest'occasione dei commenti positivi da parte dei giudici, a partire da Levante che ha manifestato un grande piacere nell'assistere alla loro esibizione ed al tempo stesso una forte amarezza nel non aver avuto il piacere di lavorare al loro fianco. La coach ha inoltre notato come il gruppo si sia impegnato duramente in questo percorso musicale, scegliendo di trascorrere diverse ore in sala prove. Per Mara Maionchi non ci sono dubbi che i Maneskin siano davvero forti e soprattutto che Damiano David incarni l'essenza del frontman, mentre Fedez ha preferito fare una critica all'assegnazione di Agnelli, che a suo dire avrebbe dovuto rivisitare il brano scelto in chiave diversa.

I MANESKIN, I CONCORRENTI PIU TRASGRESSIVI DI X FACTOR

Infuocati, irriverenti, stravolgenti. Sono molti gli aggettivi con cui si potrebbe definire i Maneskin, la band di X Factor 2017 che ha segnato la vittoria della categoria di Manuel Agnelli fin dalle prime fasi del talent show. Nonostante un inizo un po' incerto, forse solo oscurato dalla Sally di Rita Bellanza e dall'esibizione di Samuel Storm, il gruppo è riuscito a stravolgere ogni previsione ed a mettersi al centro dei riflettori. Nel corso di tanti Live Show, i Maneskin hanno dimostrato grazie al coach di essere una band innovativa ed in grado di affrontare qualsiasi tipo di genere con abilità, dove in contrasto alla loro giovanissima età hanno contrapposto una professionalità pari ad un gruppo di vecchia data. Esemplare, se si considera che i quattro ragazzi si sono uniti sotto il segno della musica appena un anno fa e che da allora hanno dimostrato di avere delle carte piuttosto vincenti. Il rischio che potessero apparire uno di quei soliti gruppi da dance o da ballate per sagre paesane era molto forte, una paura che Agnelli ha manifestato in più di un'occasione e che alla fine ha permesso agli stessi Maneskin non solo di dimostrare di avere ben altre qualità, ma anche di aspirare alla vittoria finale. Secondo i social sono proprio loro i probabili vincitori di quest'edizione, in grado di mettere a tacere persino Enrico Nigiotti degli Over.

© Riproduzione Riservata.