MICHELLE HUNZIKER/ “Mia figlia Sole vuole un fratellino”, ma la cicogna non è in viaggio

La showgirl Michelle Hunziker confessa il desiderio della figlia Sole di avere un fratellino. Ma al momento lei e Tomaso Trussardi non aspettano il terzo figlio.

14 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Michelle Hunziker (Instagram)

Michelle Hunziker, intervistata da “Oggi”, torna a parlare di una possibile quarta gravidanza. Nella puntata dello scorso 4 dicembre di Striscia la Notizia la showgirl svizzera aveva aperto un sondaggio sul sito del programma di Canale 5 in cui chiedeva al pubblico di esprimersi su una sua possibile gravidanza. Da mesi, infatti, circolano gossip sul fatto che la Hunziker potrebbe essere nuovamente incinta. Nel corso della puntata di Striscia, Michelle aveva smentito le voci, dicendo però che lei è il marito Tomaso Trussardi ci stanno lavorando. Nell’intervista al settimanale “Oggi”, la Hunziker ha confessato che Sole, la prima figlia avuta con Trussardi nel 2013, desidera un fratellino: “Sole desidera tanto un fratellino per Natale e io le ho spiegato che non è una cosa così veloce, ci vuole tempo”.

IL MARITO SCHERZA CON I PAPARAZZI

Michelle Hunziker ha così confermato di non essere incinta, nonostante gli scherzi del marito Tomaso ai fotografi che cercano uno scoop sulla coppia: “Giorni fa Tomaso e io eravamo con le bambine in un parco giochi, quando ci accorgiamo di un gruppo di paparazzi. Subito Tomaso ha messo la mano sulla mia pancia. Io ho quasi urlato: “Tomaso, nooo!”. Ma chiaramente quella foto non è stata pubblicata”, ha spiegato la conduttrice di Striscia a Oggi. Infine ha rivelato che è il marito a viziare le bambine: “Per lui è impossibile dire di no. Lavora tutto il giorno e quando torna a casa si comporta proprio come uno sugar-daddy, uno zucchero di papà". Ricordiamo che Michelle Hunziker ha tre figlie: Aurora Ramazzotti, nata nel 1996, Sole e Celeste (nata nel 2015), nate dall’unione con l’erede di casa Trussardi con cui si è sposata nel 2014.

