MUSIC 2017 DI PAOLO BONOLIS / Tutti in piedi per Checco Zalone, Mickey Rourke commuove

Music 2017 di Paolo Bonolis, seconda puntata del programma di Canale 5, sul palco Checco Zalone, Mickey Rourke, Gigi D'Alessio e Francesco Gabbani.

Music, Paolo Bonolis

IL GRAN RITORNO DI CHECCO ZALONE

Per Checco Zalone la musica è vita. Lo ha detto e ribadito in più occasioni da Paolo Bonolis, durante la seconda puntata di Music. Il comico ha aperto la serata con la sua versione di La prima Repubblica e dopo essersi goduto l'applauso del pubblico, ha parlato del suo ritorno in scena e della vita da papà: “Sono due anni che non fatturo, è stata una cosa bruttissima”, dichiara con la sua solita ironia. Perchè Zalone, in realtà, è sulla cresta dell'onda e i fan lo adorano. In puntata ha toccato tanti argomenti, soffermandosi con particolare trasporto su Pino Daniele, uno dei pochi artisti a cui è davvero legato. Non è un caso infatti che Pino Daniele sia rimasto immune dalle parodie di Checco, che lo porta nel cuore. Sentitissima l'interpretazione al piano di Alleria. Per Zalone c'è stata una vera e propria standing ovation, sia al suo ingresso in studio sia al momento dei saluti. Checco è stato uno degli ospiti più graditi di tutta la puntata, come testimoniano i messaggi di affetto e di apprezzamento che i fan gli hanno riservato sui social network.

L'INTERVISTA A MICKEY ROURKE

Non solo Zalone, c'è anche Mickey Rourke tra le stelle di Music. La seconda puntata del programma condotto da Paolo Bonolis ha regalato ospiti importanti e testimonianze commuoventi. Proprio come quella dell'ex pugile statunitense, che ha raccontato i suoi inizi di carriera: "Mio padre picchiava me e mio fratello e ci legava con la catena dei cani". Poi tanti aneddoti del passato, il piacere di aver lavorato con un regista del calibro di Francis Ford Coppola: "È stato un grande onore lavorare con Francis Ford Coppola, è stato l'inizio della mia carriera e quindi ero un pò terrorizzato". L'amore per gli animali, ma soprattutto il legame indissolubile con il suo cane: "Posso parlare delle donne ma non del mio cane, lui era davvero speciale". La morte del suo piccolo amico è stato un evento che lo ha sconvolto e che ancora oggi fatica a digerire. Le sue lacrime hanno commosso un po' tutto il pubblico.

