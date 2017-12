Melita Toniolo incinta / Quando nasce Daniel, primo figlio della Diavolita? Lo sfogo prima del parto

Melita Toniolo è incinta! Quando nasce Daniel, primo figlio della Diavolita e del compagno Andrea Viganò? Lo sfogo della showgirl prima del parto

14 dicembre 2017 Anna Montesano

Melita Toniolo incinta

Melita Toniolo sarà presto mamma. La "Diavolita" è in dolce attesa e aspetta il suo primo figlio, che si chiamerà Daniel, dal compagno, il comico Andrea Viganò, in arte Pistillo. Nei bellissimi scatti pubblicati dalla showgirl, modella ed ex gieffina, comprendiamo che la gravidanza procede a gonfie vele e che il piccolo Daniel sta per arrivare; ma è proprio sulla tempistica del parto che la Toniolo si è infuriata. Pochi giorni fa, Melita ha infatti pubblicato su Instagram e, esausta dei tantissimi messaggi di fan che le chiedono quanto manca alla nascita del bebè, è sbottata: "Non lo so ragazze,quanto manca , non lo so. Mi prenderete per maleducata, ma non posso rispondere a tutti, tutti tutti i msg che mi scrivete con scritto "quanto manca", tutti i giorni, perchè fisicamente davvero,non ci riesco. Primo perchè non lo so, non lo so davvero! Secondo perchè sono abbastanza nervosa, ma credo lo abbiate capito, credo sia normale, e leggerlo 748595 volte tutto il giorno , non mi fa stare di certo meglio. Come voi, aspetto".

LO SFOGO INSTAGRAM DI MELITA

Melita confessa che spesso ricorre anche a scelte drastiche per evitare di leggere messaggi non graditi: "A volte sì, disattivo i commenti...perche' in questo momento così ..delicato e pesante, non mi piace leggere certe cose inutili e stupide,ma veramente ignoranti..giudizi buttati a caso su regole di vita non mia, non mi interessa, non mi servono". La verità è però che dietro agli scatti pubblicati su Instagram, c'è la voglia di Melita Toniolo di essere in contatto con altre future mamme: "Ma allo stesso tempo, voglio regalare qualche "coccola" a tutte le donne nella mia situazione,che mi hanno tenuto compagnia e con molto rispetto si sono avvicinate e ritrovate. Dietro ad una gravidanza c'e' un mondo infinito....e solo passandoci l'ho capito!" conclude infatti la Diavolita.

© Riproduzione Riservata.