Mio fratello è figlio unico/ Su Rete 4 il film con Elio Germano (oggi, 14 dicembre 2017)

Mio fratello è figlio unico, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Elio Germano e Riccardo Scamarcio, alla regia Daniele Luchetti. Il dettaglio della trama.

14 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST RICCARDO SCAMARCIO

Il film Mio fratello è figlio unico va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 00.35. Una pellicola che è stata prodotta nel 2007 per la regia di Daniele Luchetti ed è ispirata alle vicende narrate nel libro di Antonio Pennacchi Il fasciocomunista, pubblicato nel 2003. Al centro delle vicende della storia c'è il legame di una famiglia e in particolare di due fratelli, Accio e Manrico, che vivono nella Latina degli anni '60 fra una situazione politico-sociale instabile, e per certi versi ancora violenta, e le difficoltà economiche di una famiglia sulle spalle del padre operaio. Protagonisti della pellicola sono gli attori Elio Germano e Riccardo Scamarcio, che interpretano rispettivamente Accio e suo fratello maggiore Manrico. Nel cast del film anche Luca Zingaretti (Il commissario Montalbano) e l'attrice Angela Finocchiaro, mentre veste un ruolo da comprimario Ninni Bruschetta (Squadra Antimafia, Il capo dei capi). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO, LA TRAMA DEL FILM

Antonio Benassi, noto un po' a tutti come Accio anche per via del suo carattere ribelle e di un'innata inquietudine, vive nella Latina degli anni '60 insieme a suo fratello maggiore Manrico, un filo-comunista impegnato nelle manifestazioni di protesta e nelle lotte studentesche, e alla famiglia sorretta dall'operaio di fabbrica Ettore Benassi (Massimo Popolizio). Sin dagli anni dell'adolescenza, per via delle amicizie e del fervente clima politico che lo circonda, Accio esce dalle difficoltose mura di casa per saperne di più su ciò che gli sta accadendo intorno, ma anche in un certo senso per scoprire quali sono le idee alla base delle manifestazioni a cui partecipa già suo fratello Manrico. Accio conosce fra le strade della città prima Mario, venditore ambulante di mestiere ma politicamente fervente fascista che fa da mentore ad Accio per inculcargli l'ideologia fascista e discostarlo dalla lotta operaia e dalla dottrina opposta del partito filo-comunista. Fra Accio e Manrico, così, nasce una competizione che esula dal normale rapporto di fratellanza per toccare motivi politici e sociali. Manrico, da parte sua, tutela in un certo qual modo gli interessi della sua famiglia di lavoratori e di suo padre operaio di fabbrica, Accio, dall'altra, più per ribellione che per vera convinzione politica, diventa sostenitore di una neonata riorganizzazione del movimento fascista promuovendo insieme a Mario la propaganda ed atti intimidatori nelle riunioni stesse dei vicini alla sinistra. Le vicende però, subiranno un tragico capovolgimento quando le direttive del partito conducono Mario ad un'aggressione verso Manrico, e quando questi decide di rifuggire dalla vita di stenti operaia.

© Riproduzione Riservata.