Nicola e Jara/ Uomini e donne, rose rosse e dichiarazioni d'amore ma...

Rose rosse e dichiarazione d'amore da parte di Nicola per Jara che, però, non risponde come avrebbe dovuto, almeno non per i fan di Uomini e donne. Cosa vedremo oggi?

14 dicembre 2017 Hedda Hopper

A Uomini e donne non vanno in scena solo liti e scontri ma anche qualcosa di diverso, buoni sentimenti e amore. Questo è quello che vedremo oggi, 14 dicembre, nella puntata che vedremo nel pomeriggio quando al centro dello studio prenderanno posto Jara e Nicola. I due si stanno ormai conoscendo da tempo e anche oggi racconteranno di un'amicizia che va avanti a gonfie vele senza scossoni e, soprattutto, senza alcuna intromissione. I due raccontano cose bellissime della loro conoscenza e della loro voglia di vedersi ma qualcosa non quadra, almeno non quando è Jara a parlare. La bella e giovane dama è arrivata a Uomini e donne portando scompiglio e chiarendo sin da subito di volere un uomo sicuro e pronto a proteggerla ma a quanto pare, qualcosa non va.

LA RISPOSTA DI JARA ROVINERÀ TUTTO?

Proprio nella puntata di oggi del trono over, Maria De Filippi li farà sedere al centro dello studio e dopo aver mandato in onda un video di recall della loro storia, ecco che Nicola entra in studio con un mazzo di rose rosse da regalare alla sua dama non prima di aver parlato della loro voglia di incontrarsi facendo la spola tra Venezia e Jesolo. I due si sono visti molto e adesso Nicola ammette di provare cose importanti per lei, cose che non solo lo spingono a non conoscere altre donne ma anche a voler lasciare lo studio con lei. La risposta non è quella che tutti noi ci aspettiamo visto che Jara chiarisce che anche lei lo apprezza ma ha bisogno di tempo per parlare di sentimenti. Come andrà a finire?

