Nina Moric/ Emanuele Filiberto all'Isola dei Famosi? Non è trash e le brave persone non fanno share

Nina Moric contro Emanuele Filiberto di Savoia. Isola dei Famosi? “Non è trash e le brave persone non fanno share”, ha dichiarato la modella croata nell'intervista rilasciata a Spy

14 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nina Moric contro Emanuele Filiberto: dopo aver attacco il principe su Twitter, la modella croata è tornata alla carica attraverso le colonne di Spy. «Se non va all'Isola dei famosi sono soldi risparmiati sicuramente», ha dichiarato dopo che il membro di Casa Savoia ha provato a smentire l'anticipazione di Chi, secondo cui era in trattativa per partecipare all'Isola dei Famosi. Nessun dubbio da parte di Nina Moric sul fatto che Emanuele Filiberto sia «una brava persona», il punto è che «non sposta gli equilibri in un reality». Del resto ci ha già provato: «Era già sbarcato una volta, proprio l'anno in cui c'ero io, ma non alza lo share». Questo però per l'ex di Fabrizio Corona è un complimento per il principe, perché bisogna partire dal presupposto che nei reality bisogna fare scandalo, mentre «lui è un ragazzo che sta sulle sue». E infatti «per fare share ci vuole anche il trash». Un programma però glielo consiglia: «Non era andato in America a vendere gli spaghetti? Allora dovrebbe andare a Masterchef, non all'Isola!».

NINA MORIC, DA EMANUELE FILIBERTO A CASAPOUND

Nina Moric continua a far parlare di sé. Questo è inevitabile quando si prende posizione su tutto. Recentemente lo ha fatto per le voci sulla possibile partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia all'Isola dei Famosi, ma questo suo atteggiamento potrebbe aprirgli le porte della politica. «Oggi ho altre priorità, sto per fare un viaggio in Siria per beneficenza. E poi sono impegnata in politica con Casapound», ha dichiarato la modella croata ai microfoni di Spy. Non esclude però la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni: «Non sono fra i leader del movimento, ma se mi candidassero sarei ipocrita a dire che non accetterei». Nina Moric ha ribadito di condividere le loro idee e ha spiegato di aver trovato un equilibrio tale nella sua vita per il quale ora sente di poter lasciare il mondo dello spettacolo, «il trash». Con una precisazione: «Dico che è stata anche colpa mia se sono finita dentro a certi meccanismi».

