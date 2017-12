PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 14 dicembre 2017 : Vergine solitaria, Sagittario innamorato e forte

Oroscopo di oggi, 14 dicembre 2017, di Paolo Fox: le previsioni del giorno. Vergine solitaria, Sagittario innamorato e forte. Che giornata sarà per tutti i segni zodiacali?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 14 DICEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare nello specifico l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Lo facciamo partendo dai segni di Gemelli e Scorpione. I Gemelli qualunque cosa vogliano dire e riferire cercano di farlo in questo momento, dato che sabato e domenica ci sarà un piccolo calo. Questa è una giornata interessante e ci si deve preparare a una fine dell'anno importante che vede una Luna favorevole. Capodanno sarà una giornata buona per iniziare una vita nuova, anche grazie alla posizione del cielo. Lo Scorpione non deve sottovalutare che ha una Luna nel segno affiancato da Giove, quindi attenzione all'intuito. Quelli che anche se appaiono inamovibili e non vogliono cambiare, devono rendersi conto che inevitabilmente stanno cambiando dentro. Rispetto a prima si è molto più forti, con un amore in recupero che potrebbe regalare delle soddisfazioni di certo non di poco conto. Attenzione alla fretta.

VERGINE SOLITARIA: I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo ora ai segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. La Vergine è rimasta sola, senza amore e senza persone che le facciano compagnia. Ormai da troppo tempo non si riesce a reagire di fronte alle persone e si vive tutto con un atteggiamento un po' troppo passivo. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle risposte, ma serve assolutamente cercare una reazione. La Bilancia ha la sensazione di fare tanto, senza avere nessuna risposta dagli altri. Alcuni hanno iniziato una situazione lavorativa nuova, ma comunque anche questa purtroppo è in bilico e non offre le garanzie che meriterebbe. Sicuramente c'è qualcuno che reagisce, ma tira una brutta aria. L'Acquario è pieno di pensieri, non riesce a rimanere tranquilli e rischia di trovarsi di fronte a un muro che si oppone a qualsiasi cosa si vuole fare. E' giunto il momento però di reagire, subito.

LUNA E GIOVE ILLUMINANO LO SCORPIONE, I SEGNI IN CRESCITA

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni che si possono dire in crescita. L'Ariete ha un cielo importante e apre una seconda metà di settimana interessante, superando i problemi vissuti fino a mercoledì. Nonostante questo ci potrebbero essere delle complicazioni nel campo dell'amore dove deve esserci necessariamente una reazione. Il Cancro ha voglia di amare e deve assolutamente trovare la forza per dichiararlo al mondo. La crescita è dovuta a una Luna persistente in grado di regalare più di una soddisfazione. Giove regalerà forza e grande possibilità di reagire di fronte alle avversità della vita di tutti i giorni. Luna e Giove illuminano il percorso dello Scorpione che potrebbe avere la forza per reagire e riuscire a muoversi verso delle evoluzioni non del tutto scontate fino a ventiquattro ore fa. Settimana piena d'amore per il Sagittario che torna finalmente a sorridere.

