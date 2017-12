Paulo Dybala si sposa/ Antonella Cavalieri, matrimonio in vista: Nedved sarà invitato?

14 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Paulo Dybala si sposa (Foto: LaPresse)

Dal campo all'altare: per un giorno cambierà scenario Paulo Dybala, pronto a sposare Antonella Cavalieri. La notizia è stata lanciata da Novella 2000, secondo cui l'attaccante della Juventus è tornato ad essere la "Joya", almeno in amore. Quest'estate era finita la lunga relazione con Antonella Cavalieri, ma i due sarebbero tornati insieme proprio in questi giorni. La modella argentina si era rifatta viva in occasione del compleanno del numero 10 della Juventus, spedendogli da Buenos Aires un regalo. La scintilla è scoccata nuovamente e ora i due potrebbero convolare a nozze. La ragazza è infatti pronta a tornare ad abitare a Torino con Dybala. Quest'ultimo avrebbe già preparato un diamante rosa preziosissimo da regalarle il 21 dicembre, giorno nel quale è stata organizzata una festa. In questa occasione Dybala chiederà alla sua Antonella di sposarlo? In casa Juventus sono pronti a segnare un altro matrimonio sul calendario, dopo quello tanto atteso di Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico che dovrebbe essere celebrato la prossima estate. Tra gli invitati ci sarà anche Pavel Nedved? Il vicepresidente della Juventus recentemente ha punzecchiato l'attaccane, consigliandogli di «di fare sacrifici nella vita privata e di fare veramente il calciatore, dare sempre il massimo in allenamento» per diventare davvero grande. Il consiglio è stato già accettato visto che ha deciso di costruire una famiglia con Antonella Cavalieri?

PAULO DYBALA E ANTONELLA CAVALIERI, QUANTI RUMORS SULLA LORO STORIA...

Tanti rumors hanno accompagnato Paulo Dybala e Antonella Cavalieri negli ultimi anni. In Argentina, ad esempio, si è a lungo parlato del passato movimento della modella argentina. Alla tifosa del Boca Juniors sarebbero stati attribuiti flirt con almeno tre giocatori della squadra di Buenos Aires, ma sono stati tutti smentiti dalla diretta interessata. Dal canto suo l'attaccante della Juventus ha fatto parlare di sé nei mesi scorsi per la presunta relazione con Ginevra Sozzi. Quest'ultima sostiene di essere la donna con cui Dybala ha tradito Antonella Cavalieri: «Non è stato solo un flirt estivo; poteva essere una storia seria. Peccato che i suoi procuratori mi abbiano fatto la guerra finché non mi hanno allontanato». Ora però Paulo Dybala sarebbe pronto a sistemarsi con Antonella Cavalieri. Tornati insieme, i due potrebbero presto progettare il loro matrimonio. Prima però attendiamo la proposta di matrimonio della Joya argentina...

