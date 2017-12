Quinta Colonna/ Anticipazioni 14 dicembre: Luigi Di Maio e Bruno Vespa tra gli ospiti di Paolo Del Debbio

Quinta Colonna, anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio: il presentatore ospiterà oggi, giovedì 14 dicembre, Bruno Vespa e Luigi Di Maio, tutte le info.

14 dicembre 2017 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, torna su Rete4 il nuovo appuntamento in onda con Quinta Colonna, il programma trasmesso dalle 21.15 in poi e condotto da Paolo Del Debbio. Di cosa si occuperà la trasmissione? Scopriamolo attraverso le valide anticipazioni. Il giornalista sarà alle prese con una interessante intervista a Luigi Di Maio, deputato del Movimento 5 Stelle in collegamento da Milano, per un focus approfondito sull'attualità politica più serrata: dai tagli dei vitalizi alla cassa integrazione dei dipendenti Melegatti. E ancora, dalla sicurezza all'immigrazione fino al caso di Banca Etruria all'irruzione dei naziskin a Como. Proprio Di Maio, è stato recentemente citato durante di DiMartedì, il programma in onda su La7 condotto da Giovanni Floris: “Luigi Di Maio? È un ragazzo molto simpatico, l’ho anche incontrato qui una volta. Ma non gli affiderei nemmeno l’amministrazione del mio condominio”, ha confidato lo scrittore Corrado Augias pronunciandosi sul candidato M5S alla presidenza del Consiglio.

Quinta Colonna, anticipazioni: Bruno Vespa tra gli ospiti

Successivamente, la trasmissione a cura di Raffaella Regoli accoglierà un approfondito dibattito con altre personalità del mondo politico, tra cui: Matteo Salvini, Alessandra Mussolini e Maurizio Gasparri. Inoltre, Quinta Colonna avrà modo anche di ospitare Bruno Vespa per un faccia a faccia con Paolo Del Debbio. Lo scrittore e giornalista, sta facendo il giro di molteplici programmi televisivi per promuovere la sua ultima fatica dal titolo “Soli al comando”. Nel frattempo, caso vuole che nelle ultime ore, ci siano state proprio delle problematiche tra Vespa e il Movimento 5 stelle. Ed infatti, secondo quanto riporta Libero Quotidiano: "A mettere nel mirino Vespa ci pensa il Movimento 5 Stelle, come spiega affaritaliani.it, ci pensa un emendamento del grillino Alberto Airola. Secondo la proposta del M5s, non sarebbe più possibile ricondurre sotto la testata giornalistica Porta a Porta, e dunque secondo la legge sulla par condicio Vespa non potrebbe ospitare politici in campagna elettorale. Sarebbe la prima volta dopo vent'anni, ovvero dalla nascita del programma, datata 1996", si approfondirà anche questa aspetto? Gli inviati di Quinta Colonna intanto, come di consueto saranno in diretta dalle piazze di Asti, Padova, Predappio (FC), Roccasecca (FR) e Roma.

© Riproduzione Riservata.