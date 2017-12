Raffaello Tonon / Gabriele Parpiglia pubblica il video del backstage (Maurizio Costanzo Show)

Raffaello Tonon questa sera sarà fra gli ospiti del consueto appuntamento settimanale con il Maurizio Costanzo Show per parlare della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2

Raffaello Tonon e Luca Onestini al Maurizio Costanzo Show

Un divertentissimo video, condiviso da Gabriele Parpiglia sui social, ha anticipato la presenza di Raffaello Tonon nel'appuntamento odierno con il Maurizio Costanzo Show. Nel filmato, in particolare, l'opinionista si trova nel backstage, mentre il giornalista, sorpreso per il suo look da rocker, non può fare a meno di immortalare il momento. "Come si cambia, aspetta come si cambia! Guarda qua, ma questo può essere soltanto un regalo di gente che ha gusto!", ha notato infatti Gabriele Parpiglia, mentre Luca Onestini, in Lontananza, gustava la scena con la consapevolezza di essere, almeno in parte, l'artefice di tutto. Le anticipazioni per la puntata in onda questa sera, però, rivelano che Raffaello Tonon non ha rinunciato all'eleganza e questa sera, nel parterre del talk show di Canale 5, sfoggerà uno dei suoi completi eleganti. Se vi siete persi suo filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo sul profilo di Gabriele Parpiglia

IL GESTO AFFETTUOSO DI MAURIZIO COSTANZO, FOTO

Appuntamento a questa sera con la nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che accoglierà in studio alcuni fra i protagonisti più amati del Grande Fratello Vip 2. Fra questi ci sarà anche Raffaello Tonon, che, a un passo dal traguardo finale, ha dovuto dire addio alla vittoria in un agguerritissimo televoto con il compagno di avventura Luca Onestini. L'arguto opinionista questa sera parlerà di questo e di tanto altro nel consueto appuntamento con il talk show di Canale 5, un evento ricordato sui social attraverso questo brevissimo messaggio pubblicato ieri: "Grande soddisfazione! Una fotografia che mi rende Felice... A domani sera!#tv #mauriziocostanzoshow #mauriziocostanzo #oneston #mediaset #gfvip". Il post, condiviso in seguito alla registrazione del programma, ritrae Raffaello Tonon nel bel mezzo del parterre, mentre Maurizio Costanzo, circondato dagli altri ospiti, con un gesto affettuoso pone una mano sulla sua spalla. A questo link è possibile visualizzare l'immagine.

IL RITORNO DEGLI ONESTON

Raffaello Tonon questa sera sarà ospite del Maurizio Costanzo Show per parlare della sua recente avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2 e dei legami instaurati nel bel mezzo del suo percorso. Insieme a lui, infatti, ci sarà anche Luca Onestini, che avrà la possibilità di parlare ancora una volta degli Oneston e di come questa amicizia abbia cambiatole loro vite. L'opinionista di Canale 5, infatti, ha più volte sottolineato come la presenza dell'ex corteggiatore di uomini e donne sia stata per lui un toccasana, un rimedio alla depressione nella quale era caduto ormai da tempo. Si parlerà inoltre della sua vita affettiva alla luce delle recenti dichiarazioni di Rossana Feola, e si ripercorrerà quel passato così doloroso e di quel legame con la madre che tanto ha appassionato il pubblico del celebre reality. E poi ci sarà spazio per gli Oneston, vera rivelazione di questo Grande Fratello vip. L'appuntamento con il talk show di Maurizio Costanzo è per questa sera, come sempre nella seconda serata di Canale 5.

