SIMON BOLIVAR/ Su Rete 4 il film con Maximilian Schell ed Elisa Cegani (oggi, 14 dicembre 2017)

Simon Bolivar, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Maximilian Schell ed Elisa Cegani, alla regia Alessandro Blasetti. La trama del film nel dettaglio.

14 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MAXIMILIAN SCHELL

Il film Simon Bolivar va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 16.35. Una pellicola storica e biografica che è stata diretta da Alessandro Blasetti nel 1969 e racconta la vita e le gesta del noto generale venezuelano protagonista della lotta per l'indipendenza condotta da diversi Paesi sudamericani nel 1800 come Bolivia e Perù. Parte del cast di attori protagonisti è composto da grandi attore del cinema internazionale degli anni 70, come Maximilian Schell ed Elisa Cegani. Quest'ultima, che in Simon Bolivar ha vestito i panni di Conchita Diaz Moreno, è stata una famosa interprete italiana che ha spesso collaborato con Alessandro Blasetti, a cui era anche legata sentimentalmente. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SIMON BOLIVAR, LA TRAMA DEL FILM

Siamo agli inizi del XIX secolo con lo Stato Venezuelano in pieno fermento sociale e politico con la popolazione più che mai agguerrita contro l'aristocrazia locale e la classe dirigente, colpevoli di soggiogare le classi sociali più povere. In questo frangente, in cui il popolo ha davvero bisogno di un barlume di speranza che possa realmente cambiare la situazione politica del Venezuela, entra in ballo la figura di Simon Bolivar, generale dell'esercito venezuelano deciso a contrastare le ingerenze delle grandi potenze mondiali, favorendo il processo d'indipendenza. Simon Bolivar, noto anche come El libertador, riesce a smuovere gli animi dell'intero popolo venezuelano che darà vita ad un vero e proprio esercito di patrioti, il quale lotterà per la libertà della propria patria. Dopo dure ed estenuanti battaglie gli invasori spagnoli vengono definitivamente sconfitti ma, nonostante la resa del nemico, la politica interna del Venezuela continua a vacillare. I governanti saliti al potere intendono, infatti sottomettere l'intera popolazione ad un regime privo di democrazia e diritti individuali per le classi sociali più deboli. Non contento, Simon Bolivar cercherà di intervenire attivamente per modificare ancora una volta la situazione. Per farlo tenterà di trovare un valido alleato nel congresso, ma anche questo organo statale gli volterà le spalle.

