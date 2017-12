SON OF A GUN/ Su Rai 3 il film con Ewan McGregor e Brenton Thwaites (oggi, 14 dicembre 2017)

Son of a Gun, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander, alla regia Julius Avery. La trama del film nel dettaglio.

14 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST EWAN MCGREGOR

Il film Son of a Gun va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2014 di cui la regia è stata curata da Julius Avery, regista australiano che si è anche occupato della sceneggiatura. Nel cast del film figurano attori come Ewan McGregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander, Jacek Koman e Matt Nable. Il protagonsita della storia, Brendan Lynch, è stato interpretato da Ewan McGregor, uno degli attori americani più amati a livello internazionale. Nel 2017 ha preso parte alla serie tv Fargo. Recentemente è poi entrato a far parte del cast di due pellicole hollywoodiane, ovvero Traispotting 2 e La bella e la bestia. In Son of gun appare anche Alicia Vikander, attrice svedese apparsa in Testament of Youth, Ex Machina e The Danish Girl. Il film Son of a Gun è uscito nelle sale cinematografiche americane nell'ottobre del 2014. Tra le principali località australiane in cui il film è stato girato citiamo le città di Perth, Kalgoorlie e Fremantle. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SON OF A GUN, LA TRAMA DEL FILM

Jesse Ryan "JR" White, un ragazzino di 19 anni dal passato misterioso e solitario, viene arrestato e condannato ad una pena detentiva di cinque anni. Jesse è totalmente impreparato ad affrontare la dura vita del carcere ma per sua fortuna inizia a godere della protezione di Brendan Lynch, uno dei criminali australiani più temuti. Una volta scontata la sua pena, Jesse è chiamato a restituire il favore a Brendan. Quest'ultimo ha infatti intenzione di evadere dalla struttura detentiva presso cui è detenuto per mettere a segno una serie di rapine milionarie. L'evasione va a buon fine ed il giovane Jesse viene coinvolto attivamente nel prossimo colpo che Brendan sta per attuare assieme al suo socio. Quest'ultimo però, tradisce entrambi e Jess e Brendan sono costretti a fuggire. Nel frattempo il loro rapporto andrà via via deteriorandosi, dando vita ad una situazione incandescente e rocambolesca tra il ragazzino ed il suo ex protettore.

