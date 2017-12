SOUL SYSTEM/ Video, i vincitori del 2016 tornano sul palco del Forum (X Factor 2017, la finale)

Soul System, i vincitori di X Factor 2016 tornano al Forum. La finalissima 2017 del talent show vedrà presente tra gli ospiti la band trionfatrice nell'edizione precedente

14 dicembre 2017 Fabio Belli

I Soul System tornano sul palco di X Factor

Per la finale di X Factor 2017, i Soul System torneranno come ospiti per suonare sul palco del Forum di Milano dopo la vittoria nell’edizione del talent show della scorsa stagione. La band che ha portato sul palco di X Factor il soul e la musica black con venature rock, è stata un anno fa l’autentica rivelazione del programma. Rompendo fra l’altro un tabù che a X Factor durava dalla prima edizione con il successo degli Aram Quartet, ovvero la vittoria di un gruppo. Nemmeno gli Urban Strangers, favoritissimi, c’erano riusciti l’anno prima: la straordinaria carica della band completamente composta da artisti e cantanti di colore, ma con un batterista bianco bresciano DOC, è riuscita ad imporsi addirittura da “ripescata”. I Soul System infatti erano stati esclusi dal loro giudice, lo spagnolo Alvaro Soler, per poi essere ammessi di nuovo ai Live della trasmissione dopo il “caso Jarvis”, il gruppo che rinunciò per dissidi con la propria casa discografica a partecipare dopo essere stato scelto.

SOUL SYSTEM, L'ALBUM "BACK TO THE FUTURE"

Ripartendo da zero, i Soul System hanno vissuto X Factor 2016 come una marcia trionfale, senza mai finire al ballottaggio e senza mai incorrere in giudizi negativi, sostanzialmente. Il rischio era la ripetitività, ma la band ha costruito la sua vittoria proprio grazie alla capacità di reinterpretare i classici, definitiva nell’esibizione finale al Forum che di fatto valse il primo posto nella corsa con Gaia Gozzi. L’inedito dei Soul System, “She’s like a star”, ha superato le 25.000 copie ottenendo il disco d’oro. Un successo che non ha cambiato però il background della band, che aveva già un’ampia gavetta alle spalle ma che quest’anno si ripresenterà al Forum con un anno in più di consapevolezza, grazie a una gestione molto oculata del successo di X Factor, che ha portato all’uscita di un nuovo album, “Back to the Future” per i Soul System solamente molti mesi dopo rispetto all’euforia dell’inaspettata vittoria nel più popolare talent show musicale italiano.

"MUOVERE IL SISTEMA"

Ritornare sul palco del Forum e di X Factor a Milano sarà sicuramente una grande emozione, ma per i Soul System la “mission musicale” non è cambiata, così come il loro motto, “we move the system”, come confermato in una delle interviste rilasciate al momento dell’uscita di “Back to the Future”. “Vogliamo “muovere il sistema” con la forza della musica. Crediamo che la musica sia prima di tutto un mezzo importante per comunicare e non solo ritmo e musicalità. Bisogna avere un messaggio, un intento. L'idea che vogliamo comunicare è quella dell'integrazione, dell'uguaglianza.





Noi siamo tutti italiani, siamo nati qui, in questo Paese. Alberto (Patuzzo, il batterista; nrd) è il più africano di noi... Comunichiamo questa idea suscitando interesse anche solo nel mostrarci come siamo, perché siamo convinti che la diversità è una risorsa. Non un limite. La risposta del pubblico che ci ha visto nelle diverse date dal vivo questa estate è sempre stata iper mega positiva. Ogni volta la sensazione è stata di grande affetto nei nostri confronti".

