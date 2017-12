STRISCIA LA NOTIZIA/ Il programma più visto dell’access prime time (oggi, 14 dicembre 2017)

Striscia la notizia, puntata di oggi giovedì 14 dicembre 2017, in onda su Canale 5 alle 20.40. Ezio Greggio e Michelle Hunziker tornano in studio insieme alle veline Shaila e Mikaela.

Striscia la notizia su Canale 5

Anche questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno ha compiuto 30 anni. Ieri, mercoledì 13 dicembre, Striscia è stato nuovamente il programma più visto dell’access prime time con 4.977.000 telespettatori e il 19.26% di share. Alle 21.23 il programma ha raggiunto picchi di oltre 6 milioni di telespettatori (6.045.103 telespettatori), pari al 23.30% di share. Stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo dietro il bancone Michelle Hunziker ed Ezio Greggio, le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. In attesa della puntata di stasera, vediamo quali sono stati i servizi più seguiti nella puntata di ieri, mercoledì 13 dicembre.

I SERVIZI DI IERI

Dopo aver cercato di consegnare un tapiro d’oro gigante Al ministro dell’Interno Marco Minniti per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano, Valerio Staffelli è tornato a Roma per chiedere il parere di alcuni politici. Le prime dichiarazioni ai microfoni di Striscia la notizia sono di Matteo Colaninno: “Questo non doveva capitare, staremo più attenti”, ha detto il rappresentante del Partito Democratico. Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Dc, ha detto: “Avete ragione perfettamente, le autorità competenti e il Prefetto di Milano devono intervenire subito”. Laura Ravetto di Forza Italia ha espresso tutta la sua incredulità per quanto rivelato dai servizi del tg satirico: “È pazzesco, penso che sia uno scandalo”. Basito anche Osvaldo Napoli di Forza Italia: “Domattina manderò una mail al ministro Minniti”.

