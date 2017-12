Sabrina Ghio e Francesco Monte / Insieme all'Isola dei Famosi 2018: gli indizi che confermano!

Sabrina Ghio e Francesco Monte, i due ex tronisti di Uomini e Donne pronti a partire per l'Isola dei Famosi 2018: arrivano gli indizi che confermano le indiscrezioni!

14 dicembre 2017 Anna Montesano

Continuano le indiscrezioni su coloro che saranno i concorrenti dell'Isola dei Famosi. I primi nomi sono ormai in circolazione sul web ma rimangono in attesa di conferma, anche se sembrano ormai certi i nomi di Sabrina Ghio e Francesco Monte. I due ex tronisti potrebbero essere ormai in procinto di partire per le Honduras verso l'inizio di una nuova avventura televisiva e non solo. Proprio oggi sono arrivati nuovi indizi che sembrano confermare l'imminente partenza di Sabrina e Francesco per l'Isola. Monte ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, dove ha dichiarato la grande voglia di partire per questa avventura: "Isola dei Famosi? Tutti danno per scontato che ci andrò ma in realtà non ho ricevuto nessuna conferma. Ci andrei di corsa, è un'esperienza che mi piacerebbe vivere".

LO SCATTO CHE CONFERMA LE INDISCREZIONI

Francesco lascia un alone di mistero che non basta però a sviare il pubblico dai tanti indizi che lo vogliono sempre più vicino alla partenza. Intanto sul profilo Instagram di Gabriele Parpiglia, noto gornalista e autore per Mediaset, appare una foto che lo ritrae accanto a Sabrina Ghio, con tanto di hashtag con scritto "work". La domanda è quindi spostanea: a cosa stanno lavorando insieme Sabrina e Gabriele? Se a questi indizi ci aggiungiamo, come svela Bitchyf, il like lasciato dalla Ghio al commento di una fan "Sabry io fi vedrei al fianco di Francesco Monte, che coppia" la conferma poi sembra servita su di un piatto d'argento!

