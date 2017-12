THE WALL/ Concorrente firma contratto da 23 mila euro e ne perde 275 mila. Lacrime in studio

A The Wall, nella puntata di ieri, la concorrente in isolamento ha firmato il contratto di 23 mila euro, vedendo sfumare il montepremi da 275 mila. Lacrime in studio per la coppia in gara.

Gerry Scotti presenta il nuovo gioco The Wall

The Wall, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, continua a regalare grandi emozioni e qualche lacrima al suo pubblico. Nella puntata di ieri, mercoledì 13 dicembre 2017, una coppia ha perso la possibilità di portare a casa quasi 300 mila euro. I due concorrenti sono Elisa e Alessandro, che a inizio puntata avevano commosso tutti raccontando l’impossibilità di avere figli: “Il nostro sogno è diverso. Purtroppo ho scoperto che non riesco a non avere figli, ho una malattia che sto cercando di curare. L’endometriosi colpisce una donna su tre e le cure sono molto costose”, ha detto Elisa. Il marito resta a tirare le quattro palle rosse, mentre la moglie va “in isolamento” per rispondere alle domande. Elisa riesce a indovinare ben 4 domande su 6, mentre dall’altra parte del muro il marito - dopo un avvio disastroso - arriva a sfiorare i 400 mila euro, poi scesi a 275 mila.

LACRIME IN STUDIO

La tensione sale nello studio: Alessandro attende fiducioso il ritorno di sua moglie, che non sapendo quale sia la cifra in ballo decide fare una scelta prudente e di firmare un contratto da 23.232 euro. “Stare in quella stanza è stato difficilissimo. Ti si ferma il cuore, ero indecisa, non sapevo quante domande avessi dato in maniera giusta e sbagliata. Mi sono affidata al cuore e a quello che mi hanno insegnato i miei genitori: bisogna accontentarsi. I soldi possono cambiarti la vita, ma non ti possono cambiare l’animo. Quindi spero di aver preso la decisione giusta e ho firmato”, ha detto Elisa rientrando in studio. Quando il marito le ha detto che avrebbero potuto vincere 275 mila euro, Elisa è scoppiata in lacrime. Gerry Scotti, che aveva preso a cuore la vicenda della coppia, ha espresso il suo dispiacere: “Ci sono rimasto malissimo, speriamo che il loro amore valga molto più di questa esperienza”.

