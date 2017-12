THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai 2 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 14 dicembre 2017)

The Wolf of Wall Street, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Jean Dujardin, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.

14 dicembre 2017

Il film in seconda serata su Rai 2

LEONARDO DICAPRIO NEL CAST

Il film The Wolf of Wall Street va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 14 dicembre2017, alle ore 22.10. Una pellicola del 2013 che è stata diretta da Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio nei panni del broker Jordan Belfort, imprenditore e uomo dell'alta finanza statunitense, nonché autore dell'omonimo libro che ha ispirato la genesi del film. Nel cast, oltre a DiCaprio, troviamo anche l'attore statunitense Jonah Hill (due nomination agli Oscar in carriera come attore non protagonista), oltre ai pluripremiati Jean Dujardin, Matthew McCounaghey, Margot Robbie e Spike Jonze. Il film costituisce anche la quinta collaborazione fra il regista Martin Scorsese e l'attore Leonardo Di Caprio, assoluti protagonisti del cinema hollywoodiano degli anni 2000 con un sodalizio importante. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE WOLF OF WALL STREET, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella seconda metà degli anni '80, un giovane Jordan Belfort si affaccia al mondo di Wall Street in punta di piedi, divenendo apprendista del broker Mark Hanna (Matthew McConaughey), un uomo particolarmente fuori dagli schemi che fornisce in un incontro ravvicinato i primi imbarazzanti suggerimenti per indirizzare la carriera di Belfort verso il successo. Grazie in parte allo spericolato stile di vita copiato da Hanna, Belfort riscontra immediato successo a Wall Street, ed ottiene la licenza di broker alla Rothschild, questo fino al crollo della borsa in corrispondenza del lunedì nero del 19 ottobre 1987. La carriera di Belfort, già indirizzata verso i guadagni facili e verso l'eccesso in tutte le sue forme, subisce un brusco rallentamento. Nonostante ciò, ritornato disoccupato fra le strade di New York, Belfort non perde di vista il proprio obiettivo e riunisce una squadra di truffatori e di gente facilmente adattabile ai propri scopi per tentare la scalata ai vertici di Wall Street. Affittato così un piccolo studio per lavorare da broker ai call center, Belfort mette in atto personalmente decine di truffe al giorno rifilando ai propri ingenui clienti dei titoli sovrastimati e guadagnando sulle commissioni, ed istruendo parallelamente il proprio team ad "aggredire" letteralmente la preda al telefono per invogliarla all'acquisto. Lo studio diventa ben presto una società e gli affari vanno a gonfie vele per Belfort e i soci, che si vedono circolati da una quantità così alta di denaro da iniziare a vivere da veri e propri miliardari. Lo stesso Belfort lascia la propria ex compagna Teresa per Naomi, conosciuta in uno dei folli party a base di sesso e droghe a dismisura, facendo contemporaneamente uso abituale di sesso e droghe sul posto di lavoro. Gli uffici della società infatti, per Belfort e ancora di più per gli ormai numerosi dipendenti, diventano teatro dell'eccesso e dell'assurdo in tutte le sue forme, che eccede anche l'ormai quotidiano consumo di droghe e rapporti sessuali a pagamento. Forbes, complice la fama ormai acquisita da Belfort sui mercati e con il sospetto di attività illecite alle spalle, battezza il broker newyorchese come The Wolf of Wall Street, evento che dà luogo ad altri scatenati festeggiamenti negli uffici della società, ma l'FBI sta lavorando sotto traccia ed inizia a mettere il naso nei loschi affari di Belfort. L'esuberante Donnie Azoff(Jonah Hill), il socio di più vecchia data di Belfort, rischia quasi di ucciderlo consigliandogli l'assunzione di alcune pillole con effetti anti-stress, e contemporaneamente gli affari con un banchiere svizzero (Jean Dujardin) sembrano condurre Belfort alla rovina. E' il punto più basso della vita del broker newyorchese, simboleggiato metaforicamente nel film con una paralisi dovuta all'assunzione delle suddette pillole. L'FBI conduce all'arresto il banchiere svizzero Saurel, che rivela alle autorità giudiziarie i nomi immischiati nel giro di affari. Jordan Belfort, dopo alcuni mesi di detenzione, ritorna a piede libero parzialmente impoverito divenendo consigliere ed autore di seminari sulla vendita.

