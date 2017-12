TIZIANO FERRO/ Super ospite con Ed Sheeran, ma avrebbero dovuto esserci Giorgia e Mengoni? (X factor 2017)

Ospite della finale di X Factor 2017 di questa sera è Tiziano Ferro. Il cantante si esibirà sul palco del talent per la seconda volta in questa stagione, con lui ci sarà anche Ed Sheeran

Tiziano Ferro alla finale di X Factor

LA SECONDA VOLTA SUL PALCO DI XFACTOR11

Tiziano Ferro ha deciso di replicare la presenza a X Factor 2017 e di salire di nuovo sul palco del talent di Sky Uno in occasione della finale. Questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, il cantautore di Latina sarà infatti super ospite del programma al fianco di Ed Sheeran. Una presenza in tv che precederà numerose iniziative pubbliche per Ferro, fra piccolo schermo e programmi radio, non ultimo lo Showcase previsto su RSI il prossimo 22 dicembre. La Radiotelevisione svizzera avrà infatti l'onore di accogliere l'artista italiano ad un passo dal Natale, nella sua sede, dove incontrerà il pubblico ed i più fortunati che riusciranno a vincere un gioco proposto sulla pagina social di Facebook dell'emittente. Il tutto per promuovere ancora il suo Il mestiere della vita Urban vs Acoustic, il riediting del suo album di successo pubblicato esattamente un anno fa e con cui ha ricevuto già cinque dischi di platino.

IL NUOVO ALBUM DI TIZIANO FERRO È IN CIMA ALLE CLASSIFICHE

Secondo la top 10 di Apple non ci sono dubbi: Tiziano Ferro è al primo posto della hit parade musicale grazie al suo Il Mestiere della Vita. L'album ha inoltre conquistato il primo posto su iTunes, affiancato da Despacito di Luis Fonsi, in collaborazione con Daddy Yankee, come primo singolo in entrambe le classifiche. Per la musica internazionale è invece Ed Sheeran a dominare la scena, sia per quanto riguarda la sezione Singoli con il brano Shape of You, sia per gli album con il suo Divide. E quindi non è di certo un caso che saranno proprio entrambi a dominare il palco anche di X Factor 2017 in occasione della finale, anche proprio a causa della prima ospitata di Ferro nel talent show, voci di corridoio hanno sollevato dei dubbi riguardo ad un presunto attrito del cantautore con Marco Mengoni. Secondo i rumors, Tiziano avrebbe "rubato" i riflettori a Giorgia e Mengoni, previsti come duo per presentare la canzone Come Neve.

TIZIANO FERRO, DA XDONO ALLA TOP 10 DI APPLE

Nato nel 1980 a Latina, Tiziano Ferro ha incontrato per la prima volta il mondo della musica grazie ad un regalo di Natale ricevuto ad appena cinque anni. La tastiera Bontempi ha permesso infatti all'artista in erba di scrivere i suoi primi brani, sia per quanto riguarda la musica che i testi. Non è raro infatti ascoltare la voce di Ferro da piccolo all'interno delle tracce ghost dei suoi album, come il brano Gli occhi in Nessuno è solo del 2006. Dopo un'adolescenza fatta di emarginazione e problemi alimentari, inizia a prendere lezioni di chitarra, pianoforte e canto, per poi entrare nel coro Gospel della sua città natale nel '96. Due anni dopo partecipa a Caccia alla frase, un programma condotto da Peppe Quintale su Italia 1, per poi approdare nel gruppo ATPC con cui pubblica il primo singolo Sulla mia pelle, inserito all'interno dell'album Anima e Corpo. Dopo anni di incertezza per la sua carriera musicale, Tiziano entra nelle grazie di Mara Maionchi e Alberto Salerno grazie alle partecipazioni all'Accademia della Canzone di Sanremo e sotto la cui guida pubblica Xdono, il suo primo singolo. A pochi mesi di distanza pubblicherà l'album Rosso relativo continuando a spopolare nelle classifiche europee e che gli permetterà in seguito non solo di incidere diverse versioni, in spagnolo, inglese e portoghese, ma anche di duettare nel dicembre dello stesso anno con Elisa durante il Concerto di Natale in Vaticano, sulle note di una cover di Happy Xmas (War is Over) di John Lennon.

© Riproduzione Riservata.