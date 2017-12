TUTTA COLPA DELLA BREXIT/ La vita del comico Francesco De Carlo a Londra (prima puntata, 14 dicembre 2017)

Oggi, giovedì 14 dicembre alle 23.10 arriva su Rai 3 la prima puntata di “Tutta colpa della Brexit”, il racconto della vita del comico Francesco De Carlo nel Regno Unito dopo la Brexit.

14 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Tutta colpa della Brexit, su Rai 3

Questa sera, giovedì 14 dicembre, alle 23.10 su Rai 3 va in onda la prima delle quattro puntate di “Tutta colpa della Brexit”. Il programma racconta la vita del comico Francesco De Carlo nel Regno Unito tra ottobre 2016 e dicembre 2017, all’indomani del referendum sulla Brexit. Francesco racconterà il suo tentativo di costruirsi una carriera di comico a Londra, dalla difficile gavetta nei comedy club all’esibizione al Fringe Festival di Edimburgo, fino alla sua partecipazione in prima serata sulla BBC al “Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip”. “Ho deciso di tradurre i miei testi in inglese e di partire per il Regno Unito. A Londra ci sono molti comedy club, i comici diventano star, riempiono i palazzetti; per anni ho racimolato le risorse per partire e sono partito proprio nell'anno in cui... gli inglesi hanno deciso di lasciare l'Unione europea!”, ha raccontato De Carlo a Blogo spiegando la decisione di partire per Londra.

LA PRIMA PUNTATA DI "TUTTA COLPA DELLA BREXIT"

Nella prima puntata Francesco De Carlo si prepara alla partenza salutando amici, parenti e il suo nutrizionista, ma al suo arrivo in Gran Bretagna si scontra subito con i tipici luoghi comuni: il maltempo, il cattivo cibo e la freddezza degli inglesi. Dopo la prima esibizione in terra inglese davanti a un esiguo numero di spettatori, l’amico Alex gli assicura che se riuscirà a sfondare a Londra diventerà “famoso come i Beatles”. Il giorno delle elezioni, Francesco lo trascorre in un pub stracolmo, tra incontri curiosi e tifo da stadio. E non mancherà qualche appuntamento con ragazze che vivono a Londra. “Con questo programma vorrei dimostrare che si può tentare una carriera all'estero anche nel campo della comicità e non solo se sei ingegnere, cameriere, cuoco o musicista”, ha spiegato De Carlo a Blogo. Ricordiamo che lo stand up comedian è apparso sulla notra tv, sia in veste di autore sia in quella di comico, in Aggratis (Rai 2), Gli sgommati (Sky Uno), Nemico Pubblico (Rai 3), Comedy Central News e Stand up comedy (Comedy Central).

