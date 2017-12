TUTTI DICONO I LOVE YOU/ Su Rai Movie il film di Woody Allen (oggi, 14 dicembre 2017)

Tutti dicono I Love You, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Woody Allen che ha diretto anche la regia, Edward Norton e Drew Barrymore. Il dettaglio.

14 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

WOODY ALLE ALLA REGIA

Il film Tutti dicono I Love You va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia, con il titolo originale di "Everyone says I love you", che può considerarsi anche un musical ed è stata scritta e diretta da Woody Allen. Il cast stellare vede tra gli interpreti principali oltre allo stesso Woody Allen, Edward Norton (Fight club), Drew Barrymore (Insieme per forza), Julia Roberts (Pretty woman), Natalie Portman (Il cigno nero), Lucas Haas (Mars Attacks), Goldie Hawn (Soldato Giulia agli ordini), Barbara Hollander (Harry a pezzi), Tim Roth (Lie to me), Alan Alda (Crimini e misfatti). Il film ha ricevuto una nomination al Golden globe e ha vinto 11 premi internazionali. La colonna sonora conta brani, tra gli altri, di Cole Porter, Dick Hyman e Walter Donaldson. Si tratta di una commedia leggera e brillante, che ricorda l'innocenza dei vecchi musical anni '40 di Hollywood e la combina con uno degli intrecci più divertenti e intricati di Allen, in cui troviamo un gruppo di benestanti e colti newyorkesi dell'upper east-side, alle prese con storie d'amore romantico. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TUTTI DICONO I LOVE YOU, LA TRAMA DEL FILM

La storia ruota intorno a una ricca famiglia di Manhattan. Bob (Alan Alda), un avvocato liberale, e sua moglie Steffi (Goldie Hawn), presiedono una schiera di bambini e figliastri, tra cui DJ (Natasha Lyonne), la figlia nevrotica che Steffi ha avuto dal suo matrimonio con Joe (Woody Allen), scrittore che vive a Parigi e, dice Steffi, sceglie sempre donne sbagliate. L'ultima di Joe è Von (un' adorabile Julia Roberts), che egli cerca di sedurre con uno stratagemma, utilizzando le informazioni intime su di lei che raccoglie dal suo psicanalista. Il figlio di Bob, Scott (Lukas Haas), si ribella al padre democratico abbracciando la fede repubblicana. La figlia maggiore Skylar (Drew Barrymore) compensa la scelta del fratello fidanzandosi invece con un avvocato di successo, Holden (Edward Norton), fino a quando non si innamora di Charles (Tim Roth), un pericoloso e rozzo criminale appena uscito di prigione. La vita romantica di tutti i personaggi è dunque estremamente ingarbugliata e tutti i personaggi ne approfittano per intonare canzoni classiche, che apppartengono al repertorio più amato da Allen, come Just you just me, My Baby Just Cares for Me, o Looking at you oppure ballano sulle rive della Senna o nelle strade di Manhattan. Nel film ritroviamo infatti la New York amata da Woody Allen, ma poi i personaggi si inseguono in una giostra di vicende, toccando anche Parigi e Venezia, immortalate da una splendida fotografia.

