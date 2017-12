UN POSTO AL SOLE / Elena ritorna in città con una proposta per Marina (Anticipazioni 14 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 14 dicembre 2017: Elena torna da Marina e ha per lei una proposta molto pericolosa. La decisione su Luca Grimaldi si avvicina...

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Le puntate di Un posto al sole continuano ad essere decisive per quanto riguarda il processo contro Luca Grimaldi. Gli studi Navarra ed Enriquez hanno portato le proprie testimonianze e gli avvocati hanno cercato di offrire tutti i dettagli (veri e falsi) di quanto accaduto. Ci saranno però ancora molte cose da chiarire e molte bugie che potrebbero cambiare le sorti del poliziotto. Susanna sarà a conoscenza del vero legame tra l'incriminato e Anita Falco, ma sarà costretta a lottare con la sua coscenza per mantenere il segreto e dare così una possibilità di successo allo studio al quale lei stessa appartiene. Anche per Niko saranno giorni difficili: è vero che ha accettato di difendere Grimaldi con l'unico obiettivo di dare visibilità allo studio legale appena nato, ma è altrettanto vero che non ha gradito la strategia difensiva di Ugo, che ha messo in discussione le parole di persone tanto care a Niko quali Ornella e sopratutto l'amico Vittorio.

Un posto al sole: la clamorosa proposta di Elena

Mancano poche ore alla sentenza del giudice e la puntata odierna di Un posto al concederà spazio alle diverse reazioni di tutte le persone coinvolte in questa vicenda: Vittorio sembrerà più tranquillo di quanto previsto, fingendo di non interessarsi alle ripercussioni che potrebbe avere su di lui la liberazione di Grimaldi. Ornella e Guido saranno invece molto arrabbiati, convinti che il colpevole possa farla fianca. In tutte queste complicazioni, che caratterizzeranno la vita degli abitanti di Palazzo Palladini, verrà ad aggiungersi il ritorno di una donna che negli ultimi tempi ha combinato un guaio dopo l'altro. Elena è riuscita ad evitare l'arresto grazie all'intervento di Matteo Serra ma ora si rivedrà dalla madre, facendole una clamorosa proposta per la quale in futuro potrebbe pentirsi. Di cosa si tratterà?

