UNA VITA / Cayetana tocca il fondo, Teresa dice addio a Mauro (Anticipazioni 14 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 14 dicembre: Cayetana è disperata e si abbandona alle punizioni corporali in convento. Teresa non riesce a perdonare Mauro.

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

È tempo di una nuova puntata di Una Vita, la telenovela spagnola in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà questo pomeriggio dalla disperata condizione di Cayetana, disperata e sola in convento, luogo nel quale dovrà trascorrere i giorni precedenti alla sua condanna a morte. A peggiorare le cose ci saranno gli intrighi di Suor Ascension che, incitata da Ursula, obbligherà Cayetana a pentirsi di tutti i suoi errori e a rassegnarsi alla mortificazione corporale. Il suo unico desiderio sarebbe di rivedere Teresa ma a quest'ultima verrà proibito di poter incontrare l'amica, con la scusa di un voto di silenzio da lei compiuto. Ma la maestra, seppur nell'impossibilità di rivedere Cayetana, continuerà a lottare per riportarla in libertà. Per questo userà l'unica arma in suo possesso ovvero l'amore che un tempo la legava a Mauro.

Una Vita: il nuovo disperato tentativo di Teresa con Mauro

Nell'episodio odierno di Una Vita, Teresa cercherà di convincere Mauro a fare un passo indietro, pregandolo di evitare la condanna a morte di Cayetana. Dopo essersi recata dall'amato, la maestra lo metterà davanti ad una scelta definitiva: se non farà un passo indietro, tra loro non potrà esserci più futuro. Tali parole però non avranno nessun seguito: Mauro sarà più che mai deciso ad andare fino in fondo e Teresa gli darà addio, furiosa con lui per avere messo in primo piano la vendetta rispetto all'amore. Altri abitanti di Acacias 38 saranno oggi chiamati ad importanti novità: Paciencia continuerà a cucire l'abito di Lolita per le nozze di Juliana e Leandro ma si renderà conto ben presto di avere terminato la stoffa necessaria. Servante scoprirà che il paso doble da lui scritto è diventato un grande successo e deciderà di reclamare ciò che gli spetta di diritto. Guadalupe sarà furiosa con Pablo dopo avere scoperto che il figlio non intende abbandonare il mondo delle corse, mettendo ancora in pericolo la sua vita.

© Riproduzione Riservata.